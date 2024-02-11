Маск согласился, что Россия сможет удержать Крым и Донбасс

Американский бизнесмен и инженер Илон Маск

Фото: The Royal Society

Американский миллиардер Илон Маск репликой «всё так» отреагировал на запись одного из пользователей принадлежащей ему социальной сети X (прежде Twitter), в которой утверждается, что Украина не сможет вернуть занятые российскими войсками территории.

Юзер в своем микроблоге предположил, что вооруженное противостояние России и Украины зашло в тупик, а если Соединенные Штаты всё же выделят Киеву дополнительный 61 млрд долларов помощи (ее предоставление обсуждается в Конгрессе с осени прошлого, 2023 года), это лишь продлит военные действия. РФ сможет сохранить за собой Крым и Донбасс, выразил уверенность пользователь.

«Всё так. Вопрос только в том, сколько еще детей погибнет, прежде чем это признают», — написал в ответ на этот пост Илон Маск.

Крым вошел в состав России весной 2014 года, а Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — осенью 2022 года после соответствующих плебисцитов. Большинство стран не признало законность этих шагов, некоторые государства ввели санкции против Москвы.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что изоляция Крыма станет основной целью украинских войск на 2024 год. При этом Президент Польши Анджей Дуда усомнился в возможности вернуть Крым Украине.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.