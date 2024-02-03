Президент Польши Дуда усомнился в возможности вернуть Крым Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости восстановить контроль украинских властей над всей территорией, которую они считают своей, но усомнился, что это удастся сделать с Крымом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время интервью на YouTube-канале Kanal Zero у главы польского государства спросили, верит ли он, что Украина действительно сможет вернуть Крым. «Мне трудно ответить на этот вопрос», — признал политик.

В связи с этим Дуда заметил, что Крымский полуостров «является особенным местом... в том числе и по историческим причинам». «Потому что на самом деле, если посмотреть исторически, он находился в руках России на протяжении длительного времени», — пояснил он.

Высказывание Президента Польши вызвало резкую реакцию со стороны представителей правящей в стране коалиции — сам Анджей Дуда является союзником проигравшей на последних выборах партии «Право и Справедливость».

«Мы все стоим плечом к плечу за свободную, суверенную и независимую Украину <…>», — написал политик в социальной сети X (прежде Twitter), пытаясь потушить разгоревшийся скандал.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изоляция Крыма станет основной целью украинских войск на 2024 год.

Крым вошел в состав России после плебисцита, состоявшегося 16 марта 2014 года. Украина и большинство стран мира не признали присоединение полуострова к РФ. Российский лидер Владимир Путин не раз заявлял, что вопрос принадлежности Крыма является закрытым.