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Маск пошутил про президента США: Забываю, что технически Байден еще руководит страной
Предприниматель Илон Маск пошутил про президентство действующего лидера Соединённых Штатов. Бизнесмен забывает, что Джо Байден все еще руководит США.
«Я постоянно забываю, что технически Байден все еще руководит страной», — приводит цитату из соцсетей Маска РБК.
В конце предприниматель поставил смеющийся эмодзи.
Ранее Маск неоднократно высказывался в поддержку кандидата от партии Республикацев Дональда Трампа и критиковал политику Байдена. Так, недавно прелприниматель сказал, что США будто вообще никто не управляет, а Байден не способен решить проблему нелегальной миграции.
Интересно, что Президент РФ Владимир Путин иронично высказался о поддержке кандидата в лидеры Штатов Камалы Харрис. Позже Трамп отреагировал на иронию российского лидера.
Президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября. За «президентское кресло» «сражаются» два кандидата: Трамп и вице-президент США Камала Харрис (демократическая партия).
Отметим, что недавно кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью миллиардеру Илону Маску. На что надеется Трамп и почему его интервью вызвало такой общественный резонанс - в материале «Татар-информа».
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