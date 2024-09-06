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Трамп высказался насчет ироничного комментария Путина в поддержку Харрис
Экс-президента США и кандидата на пост лидера в 2024-м Дональда Трампа смутил ироничный комментарий Президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента Штатов Камалы Харрис.
Напомним, недавно Путин заявил, что поддерживает кандидатку от демократов.
«У нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», - приводит цитату главы государства ТАСС.
Трамп в ответ сказал, что не знает, как реагировать на такое высказывание.
«Он поддержал Камалу. <...> Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», - цитирует Трампа то же информагентство.
В Америке выборы президенты проведут 5 ноября. На «кресло лидера Штатов» претендуют два кандидата – Дональд Трамп (партия республиканцев) и Камала Харрис (демократы). Напомним, что действующий президент США Джо Байден снялся с «президентской гонки» в конце июля после очередных дебатов с Трампом.
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