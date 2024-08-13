Новая Грета Тунберг в США: Трамп рассказал Илону Маску о Путине и «ядерном потеплении»

Интервью Дональда Трампа Илону Маску вызвало небывалый общественный резонанс

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Где Трамп, там и приключения

Интервью Дональда Трампа Илону Маску вызвало небывалый общественный резонанс - видео собрало уже миллиард просмотров. Накануне не обошлось без приключений – Маск сообщил, что социальная сеть X (запрещена в России) подверглась массированной DDOS-атаке перед интервью. Из-за чего произошла задержка примерно на 40 минут от анонсированного времени.

Трамп доминировал в бессвязном разговоре, который длился более двух часов. Начав с воспоминаний о покушении, он пустился в практически монолог о соперниках в гонке за Белый дом, миграции, инфляции, правопорядке, сельском хозяйстве, отношениях с различными диктаторами мира и угрозе ядерной войны.

Главное из интервью

Трамп вернулся к привычным упрекам в адрес ЕС из-за суммы, которую Европа тратит на помощь Украине, по сравнению с расходами США.

«Почему США платят непропорционально больше за защиту Европы, чем Европа? Это не имеет смысла. Это несправедливо, и с этим нужно разобраться», — сказал Трамп. Он заявил, что надеется вновь поладить с Президентом России Владимиром Путиным, в случае победы на выборах в США.

Трамп заявил, что надеется вновь поладить с Президентом России в случае победы на выборах в США Фото: kremlin.ru

«Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», — заявил Трамп. Кроме того, он подчеркнул, что Россия победила Германию во Второй мировой и Наполеона. «У них огромная сила. А у Украины сейчас даже людей нет», — добавил экс-президент.

Не обошлось без выпадов в адрес конкурента за место президента США. По словам Трампа, Камала Харрис «еще менее компетентна», чем Джо Байден. Он назвал ее «фальшивкой», которая, как и президент Байден, не смогла решить проблем на границе США с Мексикой.

Досталось и действующему президенту США. Трамп заявил, что у Байдена 30 лет назад был низкий IQ, а сейчас у американского лидера его нет вообще. Он обвинил Байдена и Барака Обаму в сближении России и Китая.

«Если вы студент исторического факультета, то вы первым образом должны уяснить, что нельзя допустить совпадения интересов России и Китая», — заметил Трамп. И Байден отказался от участия в предвыборной гонке в результате госпереворота, добавил Трамп.

На протяжении двух часов интервью мы наблюдали привычного Трампа с оскорблениями противников и сексизмом.

Интересно, что Трамп продолжает фокусироваться на внутренних проблемах, что чревато для ожиданий того же Зеленского. Внутренние угрозы намного более опасны для США, нежели те, которые исходят из-за рубежа, в частности от Китая или России, заявил Дональд Трамп в интервью. В Киеве, очевидно, выпили не один литр валерьянки, чтобы успокоиться.

По словам Трампа, Камала Харрис «еще менее компетентна», чем Джо Байден Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

Ядерное потепление и предостережения Трампа

Один из запоминающихся пассажей Трампа в интервью - это то, как он видит угрозу ядерного апокалипсиса. Получилось у него это ярко и образно. Не хуже, чем у сторонницы борьбы с глобальным потеплением Греты Тунберг.

«Люди говорят о глобальном потеплении, изменении климата, но они никогда не говорят о ядерном «потеплении». А это проблема сегодня. У нас есть пять стран с большой ядерной мощностью. Еще и другие к ним присоединяются. Это очень опасно. И когда я говорю, что предотвращу Третью мировую войну, я именно это и сделаю. Но правда в том, что эта война уже будет не про армию, танки и солдат, стреляющих друг в друга. Это будет другой уровень разрушений, который еще никто никогда не видел», — так высказался Дональд Трамп.

Все интервью Трампа было, по сути, обращением к американскому большинству. И, кажется, он подобрал ключ к этой заветной цели: хватит упиваться сомнительной и деструктивной внешней политикой, давайте обратим внимание на то, что происходит внутри самой Америки, а там все очень нехорошо. И Трампа слышат, и за ним идут.

Трамп сказал прямо про Россию и Путина. С ними надо мириться. Вся эта война и поддержка Зеленского была большой ошибкой. Она привела лишь к формированию мощного антиамериканского блока из России и Китая, где опаснее всего именно Китай. Поэтому необходимо заключить мир с Россией, постараться отвлечь ее от Китая, а главное – заняться внутренними проблемами США.

А уж яркая сатирическая риторика про «ядерное потепление» должна встряхнуть американцев и задуматься о купировании разгорающегося в Европе крупнейшего конфликта за последние несколько десятилетий. Потому что угроза ядерного апокалипсиса становится как никогда вполне реальной. И хорошо, что Трамп это говорит именно американцам, которые стали немного забывать уроки истории, в том числе и собственной.