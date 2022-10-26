Маск опубликовал видео из штаб-квартиры Twitter накануне вероятного завершения сделки

Американский бизнесмен Илон Маск, основатель корпораций SpaceX и Tesla, накануне вероятного завершения сделки по приобретению сети микроблогов Twitter опубликовал видео из ее штаб-квартиры в Сан-Франциско.

На ролике запечатлено, как миллиардер несет раковину умывальника. «Вход в штаб-квартиру Twitter», — подписал он видеозапись.

При этом Маск изменил описание своего профиля в соцсети. Теперь там написано Chief Twit, что можно перевести как «главный по твитам».

Издание Business Insider предполагает, что появление надписи Chief Twit может означать предстоящее назначение предпринимателя на пост генерального директора Twitter. Кроме того, он может занять придуманную специально для него должность (так, в компании Tesla Маск с 2021 года является не только CEO, но и «технокоролем»).

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что бизнесмен намерен 28 октября закрыть сделку по покупке сети микроблогов.

В апреле Илон Маск собирался купить Twitter за 44 млрд долларов. Затем бизнесмен отложил покупку, опасаясь начала Третьей мировой войны после речи Президента РФ Владимира Путина на параде 9 Мая, а потом, в июле, и вовсе отказался от своих планов. Однако соцсеть подала на него в суд, и в начале октября стало известно, что Маск готов возобновить сделку и приобрести Twitter по изначальной цене.

Еще весной Роскомнадзор ограничил доступ к сервису микроблогов на территории РФ из-за специальной военной операции на Украине.