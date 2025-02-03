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Политика 3 февраля 2025 00:01

Маск обвинил власти США в пандемии коронавируса

Американский бизнесмен и политик Илон Маск обвинил Агентство по международному развитию США (USAID) в спонсировании разработок биологического оружия.

«Знаете ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработки биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?» – написал Маск в соцсети X.

Кроме того, он назвал USAID преступной организацией, которой «пора умереть».

Ранее Маск обвинил Министерство финансов США в финансировании террористических организаций и мошеннических структур. Также он назвал главу киевского режима Владимира Зеленского чемпионом всех времен в ограблении США на сумму в 2,5 млрд долларов.

#коронавирус #пандемия #Илон Маск #США
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