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Политика 2 февраля 2025 11:25

Маск обвинил Минфин США в финансировании терроризма

Министерство финансов США одобряло платежи мошенникам и террористам. Об этом заявил американский миллиардер и политик Илон Маск.

Он добавил, что сотрудникам министерства поступили указания одобрять платежи всем, включая террористические организации и мошеннические структуры.

«Они (Минфин США – прим. Т.-и.) буквально ни разу не отказали в платеже за всю свою карьеру. Ни разу», – написал Маск в соцсети X.

Ранее Маск назвал главу киевского режима Владимира Зеленского чемпионом всех времен в ограблении США на сумму в 2,5 млрд долларов.

#США #Илон Маск #терроризм
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