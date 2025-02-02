Министерство финансов США одобряло платежи мошенникам и террористам. Об этом заявил американский миллиардер и политик Илон Маск.

Он добавил, что сотрудникам министерства поступили указания одобрять платежи всем, включая террористические организации и мошеннические структуры.

«Они (Минфин США – прим. Т.-и.) буквально ни разу не отказали в платеже за всю свою карьеру. Ни разу», – написал Маск в соцсети X.

Ранее Маск назвал главу киевского режима Владимира Зеленского чемпионом всех времен в ограблении США на сумму в 2,5 млрд долларов.