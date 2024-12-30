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Политика 30 декабря 2024 17:49

Маск назвал Зеленского чемпионом всех времен из-за «ограбления» США на 2,5 млрд долларов

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Бизнесмен из США Илон Маск назвал Владимира Зеленского чемпионом всех времен в ограблении Штатов. Именно так он прокомментировал пост одного из пользователей соцсети X.

Напомним, в посте пользователь заявил, что Зеленский «провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен», когда власти Штатов решили выделить Украине 2,5 млрд долларов в качестве помощи.

«Чемпион всех времен», — добавил под постом Маск.

Ранее американский президент Джо Байден объявил, что выделяет почти 2,5 млрд долларов Киеву. При этом будущий лидер Штатов Дональд Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. По его словам, боевые действия завершатся через 24 часа, однако официально Трамп займет пост главы государства лишь 20 января 2025-го.

#Илон Маск #Владимир Зеленский #ограбление #США
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