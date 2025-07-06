Маск анонсировал «супервеселый» учредительный съезд своей партии

Американский бизнесмен и инженер Илон Маск

Фото: The Royal Society

Американский миллиардер Илон Маск пообещал устроить яркое и весёлое мероприятие на учредительном съезде своей новой политической силы — «Партии Америки».

Об этом миллиардер написал в соцсети X, задав подписчикам вопрос о месте и времени проведения мероприятия:

«Где и когда нам стоит провести учредительный съезд Американской партии? Это будет супер весело!» — отметил Маск.

Ранее бизнесмен объявил о создании новой политической партии «Америка» (The America Party).

Накануне, в День независимости США, Маск запустил в своем микроблоге опрос, поддерживают ли пользователи создание третьей партии, которая могла бы противостоять демократам и республиканцам. Из более чем 1,2 млн проголосовавших 65,4% поддержали эту идею.

Предприниматель задумался над возможностью создания партии «Америка» после того, как стало ясно, что Конгресс примет законопроект One Big Beautiful Bill Act («Один большой прекрасный билль»). Инициированный Президентом США Дональдом Трампом документ предусматривает увеличение потолка госдолга на рекордные 5 трлн долларов.