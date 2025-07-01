Трамп заявил, что без субсидий Маску грозило бы возвращение в ЮАР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на критику инициированного им «Одного большого прекрасного билля» со стороны бывшего соратника – самого богатого человека в мире Илона Маска.

Американский лидер допустил, что без государственных субсидий бизнес Маска не был бы так успешен и ему, возможно, даже пришлось бы вернуться на родину, в ЮАР.

«Электромобили – это прекрасно, но не всех следует заставлять владеть ими. Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку», – написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Кроме того, Президент США предложил Департаменту эффективности правительства (DOGE), который ранее возглавлял Маск, оценить госрасходы, связанные с бизнесом предпринимателя.

«Без запусков ракет, спутников или производства электромобилей наша страна сэкономила бы СОСТОЯНИЕ. Может быть, DOGE стоит хорошенько, пристально взглянуть на это? БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ!!!» – заметил политик. Таким образом он намекнул на госконтракты, заключенные с корпорацией SpaceX, и субсидии, от которых выигрывает компания Tesla.

Ранее Маск пригрозил создать новую политическую партию, если законопроект One Big Beautiful Bill Act («Один большой прекрасный билль») будет принят Конгрессом США. Инициированный Трампом документ предусматривает увеличение потолка госдолга на рекордные 5 трлн долларов.

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована партия "Америка" (The America Party – прим. Т-и)», – написал миллиардер в принадлежащей ему соцсети X (прежде Twitter).

«Нашей стране нужна альтернатива Демократическо-Республиканской объединенной партии, чтобы у людей действительно был ГОЛОС», – добавил он.

Позднее предприниматель задал риторический вопрос: «Какой смысл в потолке государственного долга, если мы продолжаем его повышать?»

До этого Маск уже предлагал создать новую партию и назвать ее «Америка». На его странице идею поддержали 80% из 5,6 млн принявших участие в опросе.