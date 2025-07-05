news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 5 июля 2025 23:43

Маск объявил о создании политической партии «Америка»

Читайте нас в
Телеграм
Маск объявил о создании политической партии «Америка»
Американский бизнесмен и инженер Илон Маск
Фото: The Royal Society

Американский миллиардер Илон Маск объявил о создании новой политической партии «Америка» (The America Party) в принадлежащей ему социальной сети X (прежде Twitter).

«Когда дело доходит до разорения нашей страны бюджетным расточительством и коррупцией, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня создается партия «Америка», чтобы вернуть вам вашу свободу», – написал политик и бизнесмен.

Накануне, в День независимости США, Маск запустил в своем микроблоге опрос, поддерживают ли пользователи создание третьей партии, которая могла бы противостоять демократам и республиканцам. Из более чем 1,2 млн проголосовавших 65,4% поддержали эту идею.

Предприниматель задумался над возможностью создания партии «Америка» после того, как стало ясно, что Конгресс примет законопроект One Big Beautiful Bill Act («Один большой прекрасный билль»). Инициированный Президентом США Дональдом Трампом документ предусматривает увеличение потолка госдолга на рекордные 5 трлн долларов.

читайте также
Трамп заявил, что без субсидий Маску грозило бы возвращение в ЮАР
#Илон Маск
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов рассказал, что в РТ вручат микроавтобусы семьям с десятью и более детьми

Минниханов рассказал, что в РТ вручат микроавтобусы семьям с десятью и более детьми

5 июля 2025
Миссия Минниханова, фактор Эрдогана, сила Путина и подготовка к выборам: акценты недели

Миссия Минниханова, фактор Эрдогана, сила Путина и подготовка к выборам: акценты недели

5 июля 2025