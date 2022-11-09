Маск анонсировал «много глупостей» в Twitter в ближайшее время

Новый владелец социальной сети Twitter — американский миллиардер Илон Маск пообещал большие перемены в работе сервиса микроблогов и «много глупостей» в скором времени.

«Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы. Мы сохраним то, что работает, и изменим то, что не работает», — подчеркнул основатель корпораций SpaceX и Tesla в беседе с другими пользователями соцсети.

Миллиардер также заметил, что принимает жалобы на работу соцсети, и скептически отозвался о деятельности предыдущего менеджмента компании. «Больше никаких поддельных цифр и псевдороста», — пообещал он, напоминая о большом количестве ботов среди юзеров Twitter’а.

Сделка на 44 млрд долларов между Илоном Маском и прежними владельцами социальной сети была закрыта в конце октября. После этого бизнесмен анонсировал ряд нововведений: Twitter разрешит прикреплять к публикациям длинные тексты, будет введена платная система верификации аккаунтов (ее стоимость ему пришлось уменьшить с 20 до 8 долларов) и уменьшена цензура.

Еще весной Роскомнадзор ограничил доступ к сервису микроблогов на территории РФ из-за специальной военной операции на Украине, которую начал Президент России Владимир Путин.