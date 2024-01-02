Маск: 2024 год окажется более безумным, чем предыдущие

Американский бизнесмен и инженер Илон Маск

Фото: The Royal Society

Наступивший 2024 год окажется еще более безумным, чем предыдущие. Об этом в своем микроблоге заявил основатель корпораций SpaceX и Tesla, владелец социальной сети X (прежде именовавшейся Twitter) Илон Маск.

Бизнесмен отреагировал на запись другого пользователя X, который поинтересовался, может ли наступивший год оказаться «нормальным», так как люди заслужили это «после четырех лет безумия» (начиная с 2020-го, когда эпидемия коронавируса превратилась в пандемию).

«Две тысячи двадцать четвертый год будет еще более безумным — это мое предсказание», — заметил в ответ Маск. После этого он опубликовал еще два поста, посвященных наступившему году.

Сначала предприниматель написал «LFG 2024» (что можно перевести как «Поехали, 2024-й»), сопроводив публикацию эмодзи в виде ракеты — возможно, намекая на дальнейшее развитие своей корпорации SpaceX. Затем он отреагировал смеющимся смайликом на известный мем, изображающий толпу людей, которая осторожно приоткрывает дверь с надписью «2024».

В 2024 году, в частности, должны состояться выборы Президента Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, будут соревноваться действующий американский лидер Джо Байден от демократов и экс-президент Дональд Трамп от республиканцев.

Кроме того, британская газета Financial Times в своих прогнозах на 2024 год предположила, что X обанкротится. По мнению сотрудников издания, рекламодатели отказываются от размещения в купленной Маском соцсети, а поиски новых источников дохода оказываются неудачными.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Илон Маск ответил на вопрос, существуют ли инопланетяне.