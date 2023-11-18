SpaceX прокомментировала неудачный запуск ракеты-носителя с кораблем Starship

В ходе сегодняшнего испытательного запуска ракеты-носителя Super Heavy с космическим кораблем Starship ракета взорвалась, тогда как двигатели корабля продолжали работать еще несколько минут. Об этом рассказала корпорация SpaceX на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Как и при первом, апрельском, неудачном запуске компания для описания полета использовала оборот rapid unscheduled disassembly («быстрая внеплановая разборка»). Это «космический эвфемизм», фактически означающий взрыв, замечает в связи с этим газета The New York Times.

Если бы миссия прошла по плану, Starship за 90 минут совершил бы почти полный круг вокруг Земли, произвел контролируемый вход в атмосферу и приводнился недалеко от Гавайских островов

SpaceX запустила с площадки в Техасе ракету-носитель Super Heavy c космическим кораблем Starship около 7.00 18 ноября (16.00 по Москве). Вскоре после отделения корабля (второй ступени) сверхтяжелый ускоритель (первая ступень) взорвался. В свою очередь разгонный блок Starship разрушился до достижения заданной высоты, отмечает портал space.com.

Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон на своей странице в X заявил, что «сегодняшнее испытание — это возможность научиться, а затем снова летать». Его пост ретвитнул основатель SpaceX и владелец соцсети — американский миллиардер Илон Маск.