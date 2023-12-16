Илон Маск ответил на вопрос, существуют ли инопланетяне

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На сегодня доказательств того, что инопланетяне существуют, нет. Об этом миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил на публичном мероприятии в Риме, передает РИА Новости.

«Итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, одним из которых был "где инопланетяне?", – сказал американский бизнесмен. – Одним из объяснений будет сказать, что сознание – очень редкая вещь».

Он отметил, что не видел доказательств существования инопланетян, и допустил, что в этой части Галактики только люди имеют сознание. Маск также призвал сделать человечество особенным, межзвездным видом.