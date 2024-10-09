Машиностроение разгоняется, добыча в минусе: что происходит в промышленности Татарстана

Промышленное производство в Татарстане по итогам января – августа 2024 года выросло на 1,6% к аналогичному периоду 2023-го

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В добыче – минус 3,5%, в обработке – рост на 4,4%

По данным Татарстанстата, промышленное производство в Татарстане по итогам января – августа 2024 года выросло на 1,6% к аналогичному периоду 2023-го. Это второй результат в этом году, лучше – рост на 1,8% – было только по итогам января – апреля. Но на фоне среднероссийских темпов роста в индустрии – плюс 4,5% за те же восемь месяцев – Татарстан продолжает выглядеть бледно.

В предыдущих обзорах «Татар-информ» не раз объяснял, что главная причина такой динамики индекса промышленного производства (ИПП) в текущем году – индустриальный профиль республики. Так, добыча полезных ископаемых (у нас – нефти) в Татарстане весь год пребывает в минусе: за январь – август индекс в отрасли сократился до 96,5%. А обрабатывающие производства (21 индустрия с разным «весом» при расчете усредненного показателя) растут, но примерно в том же диапазоне, в котором сокращается добыча. За восемь месяцев – на 4,4%. И это, кстати, пока что лучший результат за все прошедшие периоды!

По России же, например, за те же январь – август обработка разогналась на 8,1%, тогда как сырьевой сектор «сдал» всего 0,4%. Две другие составляющие индекса промышленного производства (ИПП) радикально на расчет ИПП не влияют. Хотя в энергетике за восемь месяцев в Татарстане рост составил 6,5% (по РФ – 3,4%), а в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – 8,6% (по РФ – «всего» 1,2%).

В Татарстане на динамику в реальном секторе влияют главным образом развитие нефтепереработки и нефтехимии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По данным Минэкономразвития РФ, основными драйверами роста обрабатывающей промышленности в целом по России остается машиностроительный комплекс, а также – но в гораздо меньше степени – пищевая и химическая промышленность, металлургия.

В Татарстане же в силу отраслевой структуры на динамику в реальном секторе влияют главным образом развитие нефтепереработки и нефтехимии, а также автопрома и «пищевки». Последняя индустрия стабильно работает в плюс, тогда как производство кокса и нефтепродуктов в этом году фактически стагнирует, а химпром растет весьма скромными темпами. Выпуск же автотранспортных средств впервые с января вышел в плюс как раз таки по итогам января – августа. И то все благодаря неожиданному всплеску именно в августе, почти на 30% как год к году, так и к предыдущему месяцу (при этом выпуск грузовиков остался на уровне прошлого года).

В энергетике за восемь месяцев в Татарстане рост составил 6,5% (по РФ – 3,4%) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Закономерное явление в условиях исчерпания прежних факторов роста»

По данным Росстата, в целом по России рост ИПП в августе составил 2,7% (3,3% в июле), а к июлю – 1,7% (2,1% к июню). В Татарстане рост год к году сложился сопоставимый (на 2,5%), а месяц к месяцу – намного более динамичный (плюс 6,9%, но в июле было снижения на 3,4%).

В целом по стране, считают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в августе «закрепился переход к стабилизации объемов промышленного производства». Ученые считают это «вполне закономерным явлением в условиях, с одной стороны, постепенного исчерпания прежних факторов роста, с другой – постепенного усиления действия ограничивающих факторов».

В последнем случае речь идет «об ослаблении импульса бюджетных расходов, исчерпании потенциала «легкого импортозамещения» (не связанного с необходимостью реализации новых проектов) и свободных мощностей, усилении проблемы обеспеченности кадрами, ужесточении денежно-кредитной политики, усилении санкционных ограничений».

По данным ЦБ, в сентябре уже в четвертый раз подряд снизился индикатор бизнес-климата (после заметного повышения в весенние месяцы). Регулятор считает, что это свидетельствует о замедления роста деловой активности. У опрошенных Банком России компаний ухудшились оценки текущей ситуации (до минимума с февраля 2023-го), но улучшились ожидания на ближайшую перспективу (в том числе у обрабатывающих производств). В то же время, по опросам Росстата, в сентябре снизилась как доля руководителей организаций, оценивших текущую экономическую ситуацию на предприятиях как благоприятную, так и доля тех, кто ожидает позитива в ближайшие полгода.

Индекс PMI (деловой активности) в обработке РФ в сентябре впервые с апреля 2022-го опустился ниже 50 пунктов (до 49,5 п. после 52,1 п. в августе), это тоже признак спада экономической активности.

«В сентябре производственный сектор в России стал сокращаться, что положило конец росту, наблюдавшемуся в течение 28 месяцев. Общий спад был незначительным, он обусловлен новым сокращением производства, новых заказов и занятости», – говорилось в материалах S&P Global.

Выпуск автотранспортных средств впервые с января вышел в плюс по итогам января – августа Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Состояние перегрева в экономике сохраняется

Конъюнктурные опросы Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН показали, что в условиях продолжающегося (по оценкам самих предприятий) сокращения спроса неудовлетворенность объемами продаж растет. «В такой ситуации промышленность перестала увеличивать объемы выпуска и минимизировала запасы готовой продукции, сохраняя пока планы выпуска “в плюсе”», – тем не менее отметил автор опросов Сергей Цухло.

Однако в Райффайзен банке считают, что даже несмотря на некое охлаждение темпов роста в последние месяцы, состояние перегрева в экономике сохраняется. «Говорить об устойчивом тренде на выход из этого состояния пока рано – ряд крупных отраслей (таких, как производство готовых металлических изделий, электроники и электрооборудования и др.) “не сбавляют оборотов”», – отмечают аналитики.

По их мнению, ключевыми факторами промышленного роста в ближайшие месяцы останутся бюджетный стимул, а также «процессы, связанные с необходимостью импортозамещения, которые подстегивают выпуск отраслей, напрямую не связанных с госзаказом». А главным ограничителем – дефицит на рынке труда. Это подтверждают данные Цухло: предприятия второй месяц подряд сообщали о снижении количества работников, хотя планы предполагали рост занятости. По оценке ученого, повышение зарплат способно решить кадровые проблемы лишь небольшой части предприятий. Для подавляющего же числа производителей «основная проблема состоит в банальном отсутствии потенциальных соискателей вакансий рабочих в окрестностях предприятия».

По обновленному прогнозу Минэкономики РТ, по итогам года ИПП в Татарстане должен вырасти на 2,7%. Косвенные данные «Системного оператора» свидетельствуют, что с сентября динамика в индустрии и правда может ускориться. Так, рост электропотребления в первом месяце осени неожиданно скакнул до 8%, а за девять месяцев текущего года – на 4,2%. Впрочем, пока что данные РДУ Татарстана не сильно коррелировали с динамикой ИПП. Так, за январь – август 2024-го электропотребление в республике выросло на более существенные 3,7% (к аналогичному периоду прошлого года). А месячный рост в августе составил всего 1,8% при 2,5% в промышленности.