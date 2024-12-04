Почти половина челнинцев просит увеличить количество больших автобусов

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Почти половина жителей Набережных Челнов просит увеличить количество автобусов в городе. Об этом во время онлайн пресс-конференции сообщил руководитель исполкома Фарид Салахов.

«42% опрошенных просили увеличить количество автобусов большой вместимости, 27% — изменить маршрутную сеть, 16% — увеличить время курсирования до 23 часов, еще 15% жаловались на отсутствие расписания движения общественного транспорта», — сообщил Салахов.

Сегодня на балансе МУП «Горкоммунхоз» находятся 135 «НЕФАЗов». По словам Салахова, штат укомплектован и составляет 216 человек.

«Эта численность сегодня позволяет нам задействовать все 135 новых автобусов на маршрутах города, при этом соблюдая график и давая возможность отдыхать, брать выходные, чтобы, выходя на маршруты, водители чувствовали себя в хорошем расположении духа и были готовы к работе, — отметил спикер. — Параллельно начали создавать инфраструктуру для организации качественного и своевременного техобслуживания, а также бесперебойного выхода автобусов на маршруты».

В этом направлении проведен внушительный ряд работ: на базе предприятия Горкоммунхоз реконструированы и доработаны ремонтные боксы, построена современная автоматическая мойка.

Также организованы четыре конечные станции — это Мясокомбинат, Корпорация Хайер, ул. Шамиля Усманова, Тула-2, откуда выпускают транспорт сразу на маршруты. Две уже работают сегодня, на двух заканчиваются работы.

Для комфортной работы водителей на площадках есть пункты охраны, диспетчерская, кафе, санузлы, касса, медпункт.

В городе также ведется работа по улучшению инфраструктуры. Так, установлены 52 табло, пока они работают в тестовом режиме. В следующем году хотят установить еще 100 подобных устройств, оснастить остановки видеокамерами. Разработано мобильное приложение по городскому общественному транспорту.

Интересно, что ранее выручку собирали в соотношении 80% – наличными и 20% – картой. Теперь же ситуация кардинально изменилась: 90% – безналичным способом и лишь 10% – «наличкой».

«Обращения граждан будут принимать до 10 декабря, чтобы учесть все вопросы», — подытожил Салахов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 44 новых «НЕФАЗа» пополнили автопарк Набережных Челнов на прошлой неделе.