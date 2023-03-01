Марсель Миннуллин назначен министром здравоохранения Татарстана

Марсель Миннуллин официально стал министром здравоохранения РТ. Указ о его назначении сегодня подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Назначить Миннуллина Марселя Мансуровича министром здравоохранения Республики Татарстан», — говорится в документе.

Марсель Миннуллин с 6 февраля 2023 года исполнял обязанности главы Минздрава республики после скоропостижной смерти предыдущего министра Марата Садыкова.

До этого родившийся в 1974 году Миннуллин занимал пост первого заместителя главного врача Республиканской клинической больницы. Его профессиональный путь начался с должности врача-хирурга приемного отделения РКБ, основным местом работы было отделение абдоминальной хирургии.

Подробнее о новом министре здравоохранения Татарстана можно узнать в материале «Татар-информа» Кто он — новый глава Минздрава РТ: что известно о Марселе Миннуллине.