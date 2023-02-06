Минздрав Татарстана возглавил первый заместитель главврача РКБ Марсель Миннуллин

фото: пресс-служба РКБ

Указом Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова на должность исполняющего обязанности министра здравоохранения РТ назначен Марсель Миннуллин. Сегодня в Минздраве Татарстана Премьер-министр республики Алексей Песошин представил исполняющего обязанности министра коллективу.

До этого Миннуллин занимал должность первого заместителя главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы.

Марсель Минуллин родился 22 июня 1974 года. Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского института. После поступил в аспирантуру на кафедру хирургических болезней №1 КГМУ.

Марсель Миннуллин прошел профессиональный путь от врача-хирурга приемного отделения РКБ до первого заместителя главврача клиники. Основным местом его работы было отделение абдоминальной хирургии.

Напомним, министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков скоропостижно скончался 29 января.