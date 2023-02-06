Кто он – новый глава Минздрава РТ: что известно о Марселе Миннуллине

Исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал 48-летний Марсель Миннуллин, потомственный врач, опытный хирург, правая рука главного врача РКБ. Чем известен новый руководитель и чего от него ждут коллеги, - разобрался «Татар-информ».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова на должность исполняющего обязанности министра здравоохранения РТ назначен Марсель Миннуллин.

До этого он 13 лет трудился первым заместителем главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы Татарстана.

В Минздраве республики Премьер-министр РТ Алексей Песошин представил исполняющего обязанности министра коллективу.

Марсель Миннуллин родился 22 июня 1974 года. Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского института. После поступил в аспирантуру на кафедру хирургических болезней №1 КГМУ.

Марсель Миннуллин прошел профессиональный путь от врача-хирурга приемного отделения РКБ до первого заместителя главврача клиники. Основным местом его работы было отделение абдоминальной хирургии.

«Никто так не видит эту болезнь и эти трагические истории людей, как медики»

В самый сложный «ковидный» период для всего республиканского здравоохранения Марсель Миннуллин возглавил временный инфекционный госпиталь РКБ, который занял весь восьмиэтажный травмцентр клиники.

«У каждой больницы есть коечный фонд, практически на всех наших койках лежат пациенты», – констатировал он в сентябре 2021 года в беседе с агентством.

Полтора года он был у руля одного из главных мест борьбы с коронавирусом в Татарстане. Тогда людей буквально вытаскивали из лап нового еще неизвестного, но смертельно опасного вируса.

«Из нас в отпуск никто не ходил. Мы круглосуточно в огромном напряжении, огромнейший поток идет пациентов. Никто так не видит эту болезнь и эти трагические истории людей, как медики», – рассказывал в одном из интервью Марсель Миннуллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще на заре вакцинальной кампании против коронавируса, он напрямую и честно говорил, что неверующих в вакцину хорошо бы сводить в Covid-госпиталь. Он был уверен, что, увидев страдания людей, многие изменят свое мнение о ковиде и вакцинации.

«Среди умерших вакцинированных нет!» – констатировал тогда глава временного инфекционного госпиталя.

«Он стоял у истоков становления службы трансплантации в республике»

Главный врач РКБ, бывший начальник нынешнего и.о. министра Рафаэль Шавалиев в беседе с «Татар-информом» подчеркнул, что Миннуллин подготовленный специалист.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Он прошел все этапы становления от медбрата до организатора здравоохранения. Создал службу трансплантации в республике. Много вложил в систему организации органного донорства в Татарстане. Хорошо знает систему здравоохранения», – сдержанно отметил главврач клиники.

Коллеги, которые работали рука об руку с Марселем Миннуллиным в РКБ, отзываются о нем, как о талантливом руководителе, которые по-настоящему любит свое дело. Однако они напоминают коллеге, что новое назначение – это не только ­личностный, карьерный рост, но и большая ответственность за людей, которые работают в отрасли.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хочу сказать, что Марсель Мансурович достойный человек, достоин этой должности. Он показал себя, талантливым организатором здравоохранения. Человек, который с нуля смог запустить трансплантацию печени в регионе до уровня федеральных центров трансплантации органов и это факт», – подчеркнул заведующий отделением хирургии №2 РКБ, трансплантолог Александр Киршин.

Врач выразил надежду, что если бывший коллега продолжит проявлять те же организаторские способности на более высоком уровне, то отрасль, доктора, организаторы здравоохранения от этого только выиграют.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фаррахов: «Мы вместе дежурили, оперировали, становились как врачи»

«Это хорошее решение. Оно отвечает интересам татарстанцев в области охраны здоровья, потому что Марсель Мансурович – потомственный врач, у них прекрасная медицинская семья», – однозначно подчеркнул в беседе агентством депутат Госдумы РФ, бывший министр здравоохранения Татарстана (2007-2013 год), экс-заместитель министра здравоохранения России Айрат Фаррахов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам чиновника, они познакомились, когда Миннуллин заканчивал вуз.

«Мы вместе много дежурили, оперировали, становились как врачи. Могу его охарактеризовать, как целеустремленного, знающего все проблемы здравоохранения специалиста. В свое время я сам рекомендовал его на должность заместителя главного врача по хирургии, когда уже был министром здравоохранения. Марсель Мансурович хорошо знает проблемы отрасли, безусловно будет их решать. Его знают в сообществе, ему доверяют. Он абсолютно справиться с поставленной задачей», – отметил Айрат Фаррахов.

По словам депутата, новому руководителю сейчас важно совершенствовать первичную медицинскую помощь и поликлиники, повышать престиж профессии врача в обществе, здесь следует решать вопросы и по заработной плате медиков, и по недостатку медицинских кадров, а также их квалификации. И в конце Айрат Фаррахов назвал важную цель – совершенствование обеспеченности лекарственными препаратами.

В беседе с «Татар-информом» Адель Вафин, который возглавлял министерство с 2013 по 2018 год, отметил, что в Татарстане есть по-настоящему достойные кандидаты, кадры и специалисты в отрасли здравоохранения.

Фото: © «Татар-информ»

«Все эти вопросы придется решать, я абсолютно уверен, что они под силу исполняющему обязанности министра здравоохранения. Там, где надо, мы подставим плечо, окажем содействие», – заключил он.

«Я думаю это заслуга всех тех министров, которые работали последние 15 лет в здравоохранении РТ. Люди выросли, люди способные, люди с опытом, с планами и пониманием того, что нужно делать», – подчеркнул он.

Напомним, что предыдущий министр здравоохранения РТ Марат Садыков, скоропостижно скончался утром 29 января. Тысячи людей пришли проститься с министром здравоохранения РТ.

Станет ли достойным приемником Марата Садыкова вновь избранный глава министерства покажет лишь время. По слухам, Марсель Миннуллин сможет вступить полноценно в должность после ответа федерального министерства на предложенную республикой кандидатуру. На рассмотрение документов отводится 15 дней. Только тогда из должности исчезнет исполняющий обязанности, а республика начнет жить с новым полноправным министром здравоохранения.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»