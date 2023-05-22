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Политика 22 мая 2023 08:14

Марочко рассказал, куда перебрасываются подразделения ВСУ из Артемовска

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Подразделения ВСУ, покинувшие Артемовск, частично переправляются на купянское и краснолиманское направление. Об этом со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко сообщает РИА Новости.

«Некоторые батальоны после доукомплектования были перенаправлены в населенные пункты Кошаровка и Славянск. Основная задача — усиление „выдохшихся“ на этих направлениях других подразделений вооруженных формирований Украины», — объяснил подполковник ЛНР в отставке.

Напомним, о взятии Артемовска в субботу рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Позднее информацию подтвердили в Минобороны России.

#спецоперация #всу
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