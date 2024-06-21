Маргарита Симоньян: Казань входит в топ-3 лучших и удобнейших городов России

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Казань входит в число самых красивых и удобных городов России. Таким мнением на Международном форуме городов и муниципалитетов стран БРИКС+ поделилась главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Казань – один из красивейших городов России. Без преувеличения столица Татарстана входит в топ-3 лучших и удобнейших городов России», – заявила она.

По мнению Симоньян, символично, что именно мэр Казани Ильсур Метшин выступил с инициативой создания Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+, которая позволит главам встречаться и делиться лучшими практиками городского развития.

Напомним, сегодня в Казанской Ратуше стартовал Международный форум городов стран БРИКС+, на который съехались 200 участников из 20 государств, в том числе из Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Ирана, Турции, Мексики, Аргентины и др. В событии участвуют мэры, вице-мэры городов и лидеры организаций, объединяющих муниципалитеты своих стран. Все вместе они представляют интересы 18 тысяч муниципальных образований. Ранее «Татар-информ» сообщал, что форум Ассоциации городов БРИКС+ в Казани открыл Раис РТ Рустам Минниханов. Он зачитал приветствие Президента России Владимира Путина.