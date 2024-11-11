Марат Зяббаров: Сейчас закупочная цена на сырое молоко держится неплохо

В Татарстане сейчас закупочная цена на сырое молоко закупочная цена на сырое молоко держится неплохо. Однако в целом за последние 12 месяцев цена закупки данного продукта выросла на 30%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в прямом эфире программы «ТатарстанОнлайн».

«Сейчас закупочная цена на сырое молоко держится неплохо. В начале прошлого года серьезно рухнула цена по сырому молоку. И поголовье значительно снизилось в частном секторе. Но основная масса фермеров этот период пережила, в том числе благодаря государственной поддержке», – рассказал глава Минсельхозпрода РТ.

Министр уточнил, что средняя цена на сырое молоко в республике составляет 39,7 рубля за литр без НДС. Но есть предприятия, которые сдают молоко по цене выше 60 рублей за литр.

«Это зависит от качества продукции, белков, жиров», – пояснил Зяббаров.

При этом он отметил, что растет и себестоимость молока. Это связано с увеличением стоимости кормов, логистики, электричества, дизельного топлива.

«Зарплаты нужно увеличивать. Банковские ставки растут. Из-за этого немного снизили темпы обновления и строительства молочных комплексов. Надеемся, что, когда ставка немного снизится, мы начнем более интенсивно строить», – подчеркнул министр.

По его словам, ежедневно в республике производится 4,5 тыс. тонн молока, 87% перерабатывается в регионе.

«Еще пять – семь лет назад около 30% молока перерабатывалось в республике, а сегодня уже приблизились к 90%», – заключил Зяббаров.