«Не то, что нам не угодишь...»: глава Минсельхоза Зяббаров об урожае и убытках аграриев

Марат Зяббаров в прямом эфире проекта «Татарстан Онлайн» рассказал об итогах года и перспективных проектах в сельхозотрасли

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«Собрали около 4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур – это неплохой результат»

Аграрии Татарстана завершают полевой сезон. В этом году в республике собрали более 3,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«По итогам года собрали около 4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом кукурузы на зерно. Мы считаем, что это неплохой результат. На полях остаются небольшие площади, около 20 тыс. га, подсолнечника и кукуруза на зерно», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Министр уточнил, что сейчас на полях завершается уборка этих двух культур и почвообработка. «Для подсолнечника и кукурузы на зерно нужен небольшой мороз, чтобы ушла влажность, чтобы сухое зерно мы собрали. Если несколько дней морозы постоят, то буквально за неделю мы всю работу завершим», – отметил он.

Лидерами среди муниципалитетов по сбору зерна стали Буинский, Тетюшский, Арский районы, где намолот составил более 170 тыс. тонн. «Кукморский район очень серьезно подтягивается по урожайности», – заметил Зяббаров.

По его словам, в республике также завершилась уборка сахарной свеклы. Всего собрали более 2,6 млн тонн корнеплодов. «В текущем году это хороший результат, хорошая урожайность», – подчеркнул он.

«С начала года у нас было более 200 млн рублей убытков»

Каждый год, как заметил Зяббаров, затраты на растениеводство в Татарстане становятся все больше. А в этом году из-за погодных условий не обошлось и без убытков в этой сфере.

«В вопросах растениеводства мы очень серьезно зависим от погоды. Вроде год был хороший –зимние осадки, влага в почве. Но только посеяли, как пришли заморозки. И первые всходы сразу попали в мороз. Практически с начала года у нас было более 200 млн рублей убытков», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия.

Зяббаров подчеркнул, что из-за неблагоприятной погоды в республике в этом году недополучили около полмиллиона тонн зерна. «После заморозков вроде неплохо начался сезон, но пришла засуха. Только начали уборку, как пошли дожди. И мы около 10 – 12% зерновых потеряли», – сказал он.

При этом дожди положительно повлияли на урожай картофеля и овощей, а также на кормовые культуры – удалось заготовить хорошие запасы корма для животных.

«Не то, что нам не угодишь… Сельское хозяйство – в целом такая рисковая отрасль, рискованный вид земледелия. Сейчас уборка немного затягивается, но негативно погода не влияет. Дожди, которые идут, – это пополнение осадков в почве. А их пока недостаточно», – заявил глава Минсельхозпрода.

В Татарстане установят 200 метеостанций для анализа погодных условий

Чтобы снизить риски, связанные с непогодой, в Татарстане в следующем году хотят запустить пилотный проект. В частности, в республике планируется установить около 200 метеостанций, которые будут анализировать все погодные условия.

«Это пилотный проект по климатическому оборудованию. Метеостанции будут анализировать условия по ветру, по болезням. Например, информация по скорости ветра нужна для опрыскивания растений. Где-то 20 – 25 функций, с помощью которых будет предоставляться вся необходимая информация для агрономов. Хотим всю республику покрыть метеостанциями», – поделился Зяббаров.

Кроме того, по его словам, в республике проводится большая работа по производству качественных семян. Сейчас функционируют 57 семеноводческих хозяйств, которые занимаются их производством.

«Они обеспечивают почти полуторагодовой запас семян зерновых. Есть пять семенных заводов, которые производят качественные отборные семена. Это гарантировано обеспечивает нам хороший урожай», – сказал министр.

«Сое уделяем большое внимание, потому что есть потребность и необходимость»

В том числе для продовольственной безопасности аграрии Татарстана начинаются возделывать новые для региона культуры. Структура севооборота сейчас серьезно меняется, заявил Зяббаров.

«Раньше на слуху были только пшеница и рожь. Но появляются новые культуры. Например, начинаем лен масличный возделывать. В этом году его площади были немалые», – сообщил он.

Новой культурой для республики также считается соя. Если в прошлом году ее посеяли на площади 5 тыс. га, то в этом году – уже около 36 тыс. га.

«Прошедшие три года изучали эту культуру. И сегодня есть понимание, где брать семена, как ее возделывать, ухаживать, собирать. Соя – непростая культура, для нее особенно важно решать вопросы мелиорации. Сейчас ей уделяем большое внимание, потому что есть потребность и необходимость. И цена на нее неплохая», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Он добавил, что ежегодно в Татарстане увеличиваются площади технической конопли. В этом году они достигли около 6 тыс. га. «Мы ее посеять и вырастить можем, не совсем прихотливая культура. Но главное – дальнейшая переработка. Сейчас в Азнакаевском районе “Татнефть” строит объект по переработке технической конопли. Когда его полноценно запустят, думаю, у нас будет немало желающих заниматься этой культурой», – отметил министр.

В республике также есть предприятия, которые закупают семена и выращивают пивоваренный ячмень для заводов. «Цена у него хорошая», – констатировал Зяббаров.

В ближайшие годы планируется достигнуть 100-процентной обеспеченности овощами. Чтобы был их круглогодичный запас, разработана пятилетняя программа по строительству картофеле- и овощехранилищ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане разработана пятилетняя программа по строительству овощехранилищ

В Татарстане производится практически вся основная продукция, которой полностью обеспечивается население, подчеркнул глава Минсельхозпрода.

Так, например, сахарного песка выпускается в два раза больше от потребности. Кроме того, ежедневно производится 4,5 тыс. тонн молока, 87% перерабатывается в республике.

«Еще пять – семь лет назад около 30% молока перерабатывалось в республике, а сегодня уже приблизились к 90%. Мощности по переработке молока увеличиваются. Растет производство сырого молока», – отметил министр.

Зяббаров добавил, что в ближайшие годы планируется достигнуть 100-процентной обеспеченности овощами. Чтобы был их круглогодичный запас, разработана пятилетняя программа по строительству картофеле- и овощехранилищ, ягодохранилищ. За прошедшие два года уже построили дополнительные хранилища мощностью почти на 40 тыс. тонн. 50% затрат на их строительство и оборудование субсидируется республикой.

«Раньше до конца года старались максимально реализовать продукцию. И у нас где-то в марте своя продукция заканчивалась. А новый урожай начинался только в июле. Сейчас задача в том, чтобы круглый год была необходимая продукция. Иногда поступают вопросы, что у нас нет своей картошки, она белорусская. Нет, республика уже последние 10 – 15 лет картофель со стороны не завозит. Бывает только иногда в торговых сетях в небольшой промежуток. Поэтому мы и хотим закрыть весь цикл, и мы в этом направлении движемся», – заявил министр.

В республике также запущены проекты по глубокой переработке мяса, овощей, молока, картофеля. «В этом году выделили неплохие гранты для предприятий, которые будут заниматься переработкой. Нам важен конечный продукт. Например, переработка картофеля под крахмал, под чипсы, фри. Вот на такой уровень нам надо выходить», – сказал Зяббаров.

«Закупочная цена на сырое молоко держится неплохо»

Вопрос номер один для Татарстана – производство молока. Сейчас закупочная цена на сырое молоко «держится неплохо» – почти на 30% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил Зяббаров.

«В начале прошлого года серьезно рухнула цена по сырому молоку. И поголовье значительно снизилось в частном секторе. Но основная масса этот период пережила, в том числе благодаря государственной поддержке», – заметил он.

Министр уточнил, что средняя цена на сырое молоко в республике составляет 39,7 рубля за литр без НДС. Но есть предприятия, которые сдают молоко по цене выше 60 рублей за литр. «Это зависит от качества продукции, белков, жиров», – пояснил глава Минсельхозпрода.

При этом он отметил, что растет и себестоимость молока. Это связано с увеличением стоимости кормов, логистики, электричества, дизельного топлива. «Зарплаты нужно увеличивать. Банковские ставки растут. Из-за этого немного снизили темпы обновления и строительства молочных комплексов. Надеемся, что когда ставка немного снизится, мы начнем более интенсивно строить», – подчеркнул министр.

Он добавил, что меры господдержки для малых форм хозяйствования сохранятся в следующем году. «Даже будут положительные изменения. О них мы чуть позже сообщим», – заключил Зяббаров.