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Марат Хуснуллин: Мусульмане России делами доказали приверженность национальным интересам
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, выступая на «Шатре Рамадана-2024», состоявшемся в Москве, обратил внимание на смысл священного месяца Рамадан и на участие мусульман России в решении задач, стоящих перед страной. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично рад приветствовать вас на благотворительном ифтаре „Шатер Рамадана“. Ежегодно открывающий свои двери шатер является отражением социальной, культурной и просветительской работы, которую ведет мусульманская умма», — заметил вице-премьер.
«Здесь знакомятся с многовековыми ценностями ислама, его традициями, историей, культурой мусульманских народов. Священный месяц Рамадан несет высокий духовный смысл, укрепляет веру, единство наших граждан и общие нравственные идеалы, закрепленные в религиозных писаниях», — подчеркнул Марат Хуснуллин.
«Президент страны Владимир Владимирович Путин не раз отмечал, что последователи ислама всегда с уважением относятся к традициям и обычаям предков, сохраняют высокие идеалы патриотизма и справедливости. Мусульмане России своими делами доказали приверженность нашим национальным интересам, в условиях специальной военной операции показывают храбрость и преданность общему делу», — добавил вице-премьер.
«Уверен, что сегодняшний ифтар принесет нам радость, удовлетворение и вдохновение для дальнейших побед и добрых деяний, послужит укреплению нашего единства», — заключил Марат Хуснуллин.
«Шатер Рамадана» каждый год организует ДУМ Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ и Правительства столицы страны. В прошедшем накануне культурно-благотворительном мероприятии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Подробнее о событии читайте в материале Год семьи и международный формат против террора: как прошел «Шатер Рамадана» в Москве.
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