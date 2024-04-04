Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Большое событие»: Минниханов принял участие в «Шатре Рамадана-2024» в Москве
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в «Шатре Рамадана-2024» в Москве. Культурно-благотворительное мероприятие каждый год организует ДУМ Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ и Правительства столицы страны.
«Рамадан — это время, когда мы можем сблизиться. Где бы мы могли встретиться, если бы не было таких мероприятий? Мы тоже такую традицию завели: провели Республиканский ифтар, [в нем приняли участие] 12 тыс. человек. Мы сегодня имеем возможность здесь, в Москве, в нашей столице, провести это событие», — сказал руководитель республики.
Он отметил, что 2024 год является особым – Президент Владимир Путин объявил его Годом семьи.
«Времена непростые, но тем не менее [в России объявлен] Год семьи. И конечно же, семья — это основа нашего государства. Семья для нас [мусульман] самое святое. И то, что мы вместе с вами сегодня можем собраться, помолиться, вместе принять трапезу, — это большое событие», — подчеркнул Раис РТ.
Он также поблагодарил гостей «Шатра Рамадана» за их участие в мероприятии.
«Я хотел бы поблагодарить наших зарубежных гостей, которые сегодня с нами, наших героев — защитников нашего Отечества, и, конечно же, каждого из вас, кто вместе с нами здесь», — сказал Рустам Минниханов.
Видео: Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»