«Большое событие»: Минниханов принял участие в «Шатре Рамадана-2024» в Москве

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в «Шатре Рамадана-2024» в Москве. Культурно-благотворительное мероприятие каждый год организует ДУМ Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ и Правительства столицы страны.

«Рамадан — это время, когда мы можем сблизиться. Где бы мы могли встретиться, если бы не было таких мероприятий? Мы тоже такую традицию завели: провели Республиканский ифтар, [в нем приняли участие] 12 тыс. человек. Мы сегодня имеем возможность здесь, в Москве, в нашей столице, провести это событие», — сказал руководитель республики.

Он отметил, что 2024 год является особым – Президент Владимир Путин объявил его Годом семьи.

«Времена непростые, но тем не менее [в России объявлен] Год семьи. И конечно же, семья — это основа нашего государства. Семья для нас [мусульман] самое святое. И то, что мы вместе с вами сегодня можем собраться, помолиться, вместе принять трапезу, — это большое событие», — подчеркнул Раис РТ.

Он также поблагодарил гостей «Шатра Рамадана» за их участие в мероприятии.

«Я хотел бы поблагодарить наших зарубежных гостей, которые сегодня с нами, наших героев — защитников нашего Отечества, и, конечно же, каждого из вас, кто вместе с нами здесь», — сказал Рустам Минниханов.

Видео: Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ