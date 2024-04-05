Год Семьи и международный формат против террора: как прошел «Шатер Рамадана» в Москве

Фото: rais.tatarstan.ru

Международный формат

«Рамадан — это время, когда мы можем сблизиться. Где бы мы могли встретиться, если бы не было таких мероприятий? Мы тоже такую традицию завели: провели Республиканский ифтар, в нем приняли участие 12 тыс. человек. Сегодня мы имеем возможность здесь, в Москве, в нашей столице, провести это событие», — сказал Рустам Минниханов.

«Шатер Рамадана» – это ежегодный культурно-благотворительный проект, организуемый Духовным Управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ и Правительства Москвы.

В священном месяце Рамадан шатер размещается на площадке у Мемориальной мечети на Поклонной горе. Сюда с заходом солнца все желающие приглашаются разделить праздничный ужин-ифтар, послушать со сцены выступления и творческие номера профессиональных национальных коллективов. Отметим, что это уже 19-й в истории «Шатер Рамадана». В этом году он проходит с 11 марта по 9 апреля.

Марат Хуснуллин в своей приветственной речи отметил духовный смысл месяца Рамадан и вчерашнего вечера для всех мусульман Фото: rais.tatarstan.ru/

Один из самых статусных участников «Шатра Рамадана», заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин в своей приветственной речи отметил духовный смысл месяца Рамадан и вчерашнего вечера для всех мусульман. А также напомнил, что говорил на этот счет Президент России Владимир Путин.



«Владимир Владимирович Путин не раз отмечал, что последователи ислама всегда с уважением относятся к традициям и обычаям предков, сохраняют высокие идеалы патриотизма и справедливости. Мусульмане России своими делами доказали приверженность нашим национальным интересам, в условиях специальной военной операции показывают храбрость и преданность общему делу. Уверен, что сегодняшний ифтар принесет нам радость, удовлетворение и вдохновение для дальнейших побед и добрых деяний, послужит укреплению нашего единства», –отметил Хуснуллин.

Интересно, что ежегодное мероприятие давно получило статус международного. Накануне в Москве на «Шатер Рамадана-2024» собрались представители более 10 стран. В том числе из ОАЭ, Турции, Катара, Ирана, Индонезии, стран СНГ, а также многих регионов России.

«Я хотел бы поблагодарить наших зарубежных гостей, которые сегодня с нами, наших героев — защитников нашего Отечества, и, конечно же, каждого из вас, кто вместе с нами здесь», — поприветствовал всех участников и гостей мероприятия Рустам Минниханов.

На праздник по традиции были приглашены представители всех официальных религий России, представители Администрации Президента, члены Совета Федерации и Государственной Думы, почетные гости из разных стран, а также ученые, деятели искусств, бизнесмены и спортсмены. За месяц «Шатер Рамадана» посетят десятки тысяч гостей.

«Семья для нас – самое святое»

Программа мероприятия в 2024 году составлена с учетом объявленного Президентом России Владимиром Путиным Года семьи. Примечательно, что в этом году в рамках проекта планируется проведение благотворительной акции от благотворительного фонда «Закят» в поддержку семей участников СВО.

«Времена непростые, но тем не менее, в России объявлен Год семьи. И конечно же, семья — это основа нашего государства. Семья для нас мусульман самое святое. И то, что мы вместе с вами сегодня можем собраться, помолиться, вместе принять трапезу, — это большое событие», — подчеркнул Минниханов.

Кроме того, Раис Татарстана вручил в Москве республиканские награды. Председателю Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равилю Гайнутдину он вручил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

«Очень много делает для мусульман нашей страны. Не только нашей страны», – сказал Минниханов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Мусульмане против террора и нацизма

В свою очередь, сам Равиль Гайнутдин отметил, что такие мероприятия объединяют разных представителей общества и конфессий.

«Мы объединяемся против террора, и против нацизма перед Всевышним Аллахом. Приближаемся к нему с верой, надеждой и любовью. Нас объединяет любовь к Аллаху, любовь к вере, любовь к своему народу, любовь к своей стране. И я горжусь тем, что на этом вечере находятся наши герои. Огромная благодарность вам, защитникам нашего Отечества, защитникам нашего народа, защитникам нашего будущего. Мы молимся за вас, мы гордимся вами, мы желаем вам скорейшей Победы», — сказал он.

Очевидно, что «Шатер Рамадана» является ярким и успешным проектом, который имеет последователей по всей стране. Об этом заявил накануне заместитель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Алмаз Файзуллин.

«"Шатер Рамадана" за эти годы стал символом единства и многообразия мусульманского сообщества Москвы, регионов России, да и многих стран мира, площадкой межкультурного общения и просто хорошего общения и отдыха», — сказал гость.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Шатер Рамадана» посетят более 80 тысяч человек

Файзуллин также напомнил, что в эти дни у православных христиан проходит Великий пост.

«Так совпало, что в эти дни и у наших православных братьев-христиан проходит Великий пост. В этом тоже есть определенное символическое значение — люди разных национальностей, разных религиозных принадлежностей, представители традиционных религий веками жили вместе, вместе работали на благо нашей Родины, вместе отдыхали», — подчеркнул он.

В основе проекта — проведение благотворительных ифтаров (разговения) на протяжении всего месяца Рамадан. Кроме этого дополнительно будет организована раздача ифтар-боксов. Ожидается, что в месяц Рамадан площадку «Шатра» смогут посетить более 80 тыс. человек. Также планируется проведение уже традиционных шахматного турнира и конкурса чтецов Корана.

В рамках каждого вечера организаторы планируют раскрывать актуальные для современной семьи вопросы. Найти ответы на них помогут приглашенные спикеры: богословы, психологи, общественные деятели, ученые.

Видео предоставлено Полномочным представительством РТ в РФ