Марат Хуснуллин: Ежегодно необходимо обновлять не менее 5% коммунальных сетей

Минимум 5% коммунальных сетей необходимо обновлять каждый год в России во избежание их износа. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на сессии Гайдаровского форума.

«<…> нам, чтобы, например, обновляться, нужно не менее 5% всех сетей ежегодно обновлять, а мы сейчас обновляем 2%. Если мы обновляем 2%, значит, у нас сети продолжают в целом в стране ветшать», — приводит слова вице-премьера ТАСС.

При этом предполагается, что совершить рывок в деле обновления ЖКХ предполагается за счет так называемого инфраструктурного меню, пояснил Хуснуллин.

Речь идет о таких механизмах для властей регионов, как возможность взять инфраструктурные бюджетные кредиты, привлечь деньги через инфраструктурные облигации, использовать средства Фонда национального благосостояния.

«Мы запустили гигантский процесс. Суммарно на развитие инфраструктуры будет предоставлено 1,5 трлн рублей, и эти деньги должны привлечь еще не менее 1,5 трлн рублей частных инвестиций», — цитирует вице-премьера пресс-служба Правительства страны.

В результате, уверен Марат Хуснуллин, сфера ЖКХ должна стать привлекательной для инвесторов. Помимо прочего, необходимо снизить потери энергосетей, которые сегодня могут достигать 20–25%. Это позволит минимизировать расходы как предприятий, так и обычных граждан.

Кроме того, важным результатом модернизации сферы ЖКХ станет и снижение негативного воздействия на природу — планируется реконструкция угольных котельных.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», на Гайдаровском форуме накануне выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он принял участие в дискуссии «Как развивать бюджетный федерализм?».