Марат Сафиуллин: проверки мобилизованных бизнесменов не назначают, счета не блокируют

Налоговые органы Татарстана предоставят мобилизованным предпринимателям отсрочку по предоставлению декларации и уплате налогов. Об этом сообщил руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Для данной категории наголоплательщиков на весь период прохождения службы и дополнительно три месяца предусмотрен перенос срока уплаты налогов и сборов, рассрочка по их уплате, а также перенос сроков предоставления отчетности. Таким образом, у предпринимателя будет время для восстановления деловой активности», – сказал Сафиуллин.

Он уточнил, что сроки уплаты налогов для бизнесменов за небольшим исключением продлены до 28 числа 3 месяца после окончания их службы, при этом налоги и страховые взносы они смогут оплатить в рассрочку в течение 6 месяцев равными долями.

«В отношении мобилизованных предпринимателей налоговые проверки не назначаются и счета не блокируются», – подчеркнул руководитель УФНС по Татарстану.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал о предоставлении мобилизованным татарстанцам каникул по всем кредитам и займам, а также возможности заморозить срок действия грантов для представителей малого и среднего бизнеса, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту.