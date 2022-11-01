Минэкономики РТ: мобилизованным предоставят каникулы по всем кредитам и займам

Мобилизованные граждане и частные предприниматели могут получить каникулы на уплату любых потребительских кредитов на период участия в специальной военной операции. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на брифинге в Доме Правительства РТ.

«С 7 октября начали предоставляться кредитные каникулы для участников специальной военной операции. Они позволяют заемщику приостановить платежи по кредиту или займу, и кредитор не имеет права отказать, если заемщик соответствует критериям закона», – сказал Шагиахметов.

По его словам, кредитором могут быть кредитные и микофинансовые организации, а также потребительские кооперативы, сельхозкооперативы и ломбарды. «Кредитные каникулы предоставляются, в том числе, индивидуальным предпринимателям, которые призваны на военную службу по мобилизации или по контракту», – уточнил министр.

Шагиахметов пояснил, что кредитные каникулы предоставляются по заявлению заемщика, который должен направить требования не позже 31 декабря 2023 года. Первый день приостановки должен быть не ранее 21 сентября текущего года. Мобилизованному необходимо обратиться к своему кредитору по телефону или любым другим способом, который указан в кредитном договоре. Требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другое лицо, имеющее доверенность.

«Кредитные каникулы можно получить по всем потребительским кредитам и займам, включая ипотеку, а также кредитные карты, которые заемщик взял до мобилизации. Также каникулы распространяются на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которые были мобилизованы. Льготный период исчисляется как срок мобилизации, увеличенный на 30 дней. В льготный период нельзя начислять неустойки, штрафы, пени», – подчеркнул министр.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась в период с 21 сентября по 28 октября. Для службы в зоне проведения военной спецоперации призвали 300 тыс. резервистов.