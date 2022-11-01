В Татарстане заморозят сроки действия грантов для бизнесменов, призванных по мобилизации

Минэкономики Татарстана заморозит срок действия грантов для представителей малого и среднего бизнеса, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту. Также бизнесменам могут снизить значение целевых показателей по грантам, в случае невозможности их достижения. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на брифинге в Доме Правительства РТ.

«По вопросу получателей грантов. В случае призыва по мобилизации, исполнение обязательств по соглашениям о предоставлении грантов приостанавливается на срок прохождения службы с последующим продлением сроков достижения результатов. При этом размер грантов не меняется. В случае невозможности достижения результатов предоставления гранта, будет предоставлена возможность их уменьшения. Также будут продлены сроки использования гранта», – сказал Шагиахметов. Он уточнил, что предприниматель после мобилизации сможет отказаться от гранта без применения штрафных санкций.

«Для получения данной меры, предприниматель направляет заявление в Минэкономики РТ не позднее 30 календарных дней после окончания его нахождения на военной службе по мобилизации или окончания срока действия контракта. Заявление может быть подано получателем гранта любым доступным способом, в том числе с использованием почтовой связи, электронной почты. Эта мера будет предусмотрена для предпринимателей, которые получили гранты в 2022 году», – пояснил министр.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась в период с 21 сентября по 28 октября. Для службы в зоне военной спецоперации призвали 300 тыс. резервистов.