Марат Сафиуллин о национализации: Государство — одно из самых неэффективных собственников

Бывший министр экономики Татарстана Марат Сафиуллин прокомментировал возможность национализации производств иностранных компаний, приостанавливающих свою деятельность на территории России. Своим мнением он поделился в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«Национализация — явление противоречивое, а государство — одно из самых неэффективных собственников. Сложности, которые есть в экономике: растущий монополизм и другое — это как раз увеличение доли государственного влияния», — подчеркнул экс-министр.

По словам Сафиуллина, сейчас имеющиеся активы обесценились не только в долларовом исчислении, но и как таковые.

«Государство в этом случае не должно быть (действовать — прим. Т-и) как национализатор, а должно помочь дешевыми ресурсами, чтобы заставить инициативных граждан, у которых есть бизнес и интерес, использовать рациональнее активы, чтобы вовлечь их в хозяйственные обороты», — убежден он.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании. Правительство страны предложило им три варианта действий.