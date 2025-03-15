Марат Гатин назначен помощником Раиса РТ

Марат Гатин

Фото предоставлено Маратом Гатиным

Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил бывшего руководителя Русского дома в Каире Марата Гатина своим помощником, который будет курировать вопросы работы Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

О новом назначении Рустам Минниханов объявил на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: t.me/galimovatatarstan

Марат Илшатович Гатин родился 25 сентября 1976 года в поселке (ныне городе) Арске Татарской АССР. В 2001-м окончил институт «Буус Аль-Исламия» каирского университета «Аль-Азхар» по специальности «Арабский язык и основы ислама», а также Казанский государственный педагогический университет по специальности «Филология» (заочно).

Работал главным советником сектора стран Азии и Африки Департамента внешних связей Президента Республики Татарстан. С 2009-го – заведующий сектором стран Азии и Африки Департамента внешних связей Президента РТ. С декабря 2010-го – начальник Управления Президента РТ по взаимодействию с религиозными объединениями.

В марте 2018 года возглавил входящий в структуру Россотрудничества Российский центр науки и культуры в египетском городе Александрия. В 2021-м перебрался в Каир, где возглавил такой же центр. Руководил им до марта 2025 года.