news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 15 марта 2025 08:32

Марат Гатин назначен помощником Раиса РТ

Читайте нас в
Телеграм
Марат Гатин назначен помощником Раиса РТ
Марат Гатин
Фото предоставлено Маратом Гатиным

Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил бывшего руководителя Русского дома в Каире Марата Гатина своим помощником, который будет курировать вопросы работы Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

О новом назначении Рустам Минниханов объявил на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: t.me/galimovatatarstan

Марат Илшатович Гатин родился 25 сентября 1976 года в поселке (ныне городе) Арске Татарской АССР. В 2001-м окончил институт «Буус Аль-Исламия» каирского университета «Аль-Азхар» по специальности «Арабский язык и основы ислама», а также Казанский государственный педагогический университет по специальности «Филология» (заочно).

Работал главным советником сектора стран Азии и Африки Департамента внешних связей Президента Республики Татарстан. С 2009-го – заведующий сектором стран Азии и Африки Департамента внешних связей Президента РТ. С декабря 2010-го – начальник Управления Президента РТ по взаимодействию с религиозными объединениями.

В марте 2018 года возглавил входящий в структуру Россотрудничества Российский центр науки и культуры в египетском городе Александрия. В 2021-м перебрался в Каир, где возглавил такой же центр. Руководил им до марта 2025 года.

читайте также
Марат Гатин покинул пост главы Русского дома в Каире
Глава Русского дома в Каире Марат Гатин: «Мы стараемся посеять зерно любви к России»
Глава Русского дома в Каире Марат Гатин: «Мы стараемся посеять зерно любви к России»
#Рустам Минниханов #группа стратегического видения россия - исламский мир
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Минниханов пошутил в ответ на пост Галимовой про рабочую субботу

Минниханов пошутил в ответ на пост Галимовой про рабочую субботу

14 марта 2025
Рамиль Гарифуллин: «Нет большого смысла рассказывать зависимым людям, как им жить»

Рамиль Гарифуллин: «Нет большого смысла рассказывать зависимым людям, как им жить»

14 марта 2025