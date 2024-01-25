Глава Русского дома в Каире Марат Гатин: «Мы стараемся посеять зерно любви к России»

Марат Гатин: «В 1996 году я прошел собеседование для последующего обучения в Египте. Я благодарен судьбе и Всевышнему, что получил такой шанс в своей жизни»

Фото: предоставлено Маратом Гатиным

«Я родился на Родине «татарского Пушкина» Габдуллы Тукая»

Марат Ильшатович, вы сейчас возглавляете Российский центр науки и культуры в Каире. Расскажите, почему вас привлек Восток.

Я родился на Родине «татарского Пушкина» Габдуллы Тукая в городе Арске. Наверное, именно там появилась тяга к Востоку, потому что, будучи еще подростком, в четырнадцать лет пошел в мечеть, чтобы изучить арабскую графику. Меня очень привлекала каллиграфия. Потом, изучив арабский алфавит, увлекся религией.

В 1996 году я прошел собеседование в министерстве просвещения и в администрации главы республики для последующего обучения в Египте. Я премного благодарен Галиеву Хайдару Мухаметбакиевичу, занимавшему на тот момент должность заведующего сектором стран Азии и Африки Департамента внешних связей Президента Республики Татарстан, который стал моим наставником и учителем. Отбор был достаточно серьезный. Я благодарен судьбе и Всевышнему, что получил такой шанс в своей жизни.

В декабре группа из одиннадцати ребят прибыла в Каир. Сначала мы обучались в теологическом университете «Аль-Азхар» – самом известном и ведущем вузе исламского мира. В общей сложности я провел в Египте десять студенческих лет, обучаясь сначала в институте «Буус-Аль Исламия» (Университет «Аль-Азхар»). Параллельно поступил в Казанский государственный педагогический университет на заочную форму обучения. Затем продолжил обучение в Каирском государственном университете на факультете политологии и экономики.

«У нашей страны огромный опыт сотрудничества с Египтом в прошлом. Взрослое население еще помнит те далекие времена, когда СССР оказывал их стране неоценимую помощь во всех сферах жизни» Фото: предоставлено Маратом Гатиным

Когда вы вернулись домой, какие были перспективы?

– Я вернулся домой летом 2006 года. Как раз в этот момент освободилась вакансия арабиста в Департаменте внешних связей главы республики, и я стал сотрудником сектора стран Азии и Африки. В 2009 году меня назначили заведующим этим сектором.

В декабре 2010 года происходит резкий поворот в моей судьбе. Руководство республики поручает мне встать у руля Управления по взаимодействию с религиозными объединениями в аппарате главы республики. Тревожные звоночки из различных уголков Татарстана, в том числе это и нурлатские события 2010 года (конфликт между местной молодежью и выходцами с Кавказа, – прим. Т-и), которые начали поступать на тот момент, побудили руководство республики к принятию четких шагов для решения этих проблем.

Это был сложный, но очень полезный период в моей карьере, который позволил развиваться дальше. Тогда я очень сильно «повзрослел». Надо признать, что понимание сути вопроса и управленческий опыт, необходимые для выстраивания этой работы, приходили постепенно.

С 2013 по 2018 год я продолжил работу в Департаменте внешних связей заместителем директора. Этот период был очень насыщенным: развитие, расширение и укрепление региональных связей с зарубежными странами, проведение масштабных спортивных событий международного уровня: Универсиада, чемпионат по водным видам спорта, чемпионат мира по футболу, много других крупных событий, которыми по праву гордится наша республика.

«В марте поступило предложение возглавить Российский центр науки и культуры в городе Александрия. И уже в декабре того же года я приехал в Египет. А в 2021 году меня перевели в Каир» Фото: Андрей Клементьев

«Перед представительством стоит широкий спектр задач по гуманитарному треку»

– Марат Ильшатович, по сути, вся ваша карьера была связана с Татарстаном. Как вы оказались здесь, в Египте?

– В 2018 году мне предложили попробовать себя на новой стезе. В марте поступило предложение возглавить Российский центр науки и культуры в городе Александрия. И уже в декабре того же года я приехал в Египет. А в 2021 году меня перевели в Каир.

– Как ваша семья отнеслась к переезду в другую страну? Поддержали ли они вас? С какими трудностями пришлось столкнуться?

– Фактически мы с нуля здесь стали выстраивать новый этап нашей жизни. В Александрии на первоначальном этапе было сложно, так как, например, если в Каире есть школа при Посольстве РФ, то там подобных образовательных учреждений не было. И приходилось сталкиваться с определенными трудностями в плане воспитания и обучения детей. Старшая дочь училась дистанционно, а младшая дочь находилась на домашнем обучении. Существовал, конечно, языковой барьер. В плане социализации детям пришлось столкнуться с определенными трудностями. Но в общем и целом мы вместе преодолели все препятствия.

«Перед представительством стоит широкий спектр направлений деятельности – это молодежная политика, образование и наука, работа с соотечественниками, культура и многое другое» Фото: предоставлено Маратом Гатиным

– Пригодился ли опыт, наработанный в Татарстане?

– Конечно, считаю, что я прошел очень серьезную школу, работая в администрации главы республики, приобрел колоссальный опыт, который очень сильно помог в выстраивании работы по прибытии сюда. Отдельные слова благодарности хотел бы сказать Радику Рустамовичу Гиматдинову, на тот момент помощнику Президента РТ по международным вопросам, и коллективу Департамента внешних связей за совместную слаженную и командную работу.

– В чем работа заключается сейчас?

– Это очень ответственная и в то же время интересная работа. Перед представительством стоит широкий спектр направлений деятельности по гуманитарному треку в двусторонних отношениях наших стран – это молодежная политика, образование и наука, работа с соотечественниками, культура и многое другое.

Выстраивая работу, мы исходим из целей и задач, стараемся понять вначале, чего мы хотим достичь, и, исходя из этого, строим свой план действий. Мы руководствуемся таким принципом. Есть четкие указания в работе, но есть и вариативность. Можно быть креативным, принимать нестандартные решения, но все заточено на результат.

«К нам приходят ребята, которые изучют русский язык в местных университетах, интересуются российской культурой» Фото: предоставлено Маратом Гатиным

«Подготовка инженеров и узкопрофильных медиков в России одна из лучших в мире»

– Какие проекты уже реализованы?

– Проектом, который «выстрелил», я считаю организованный нами в рамках Центра молодежный клуб. Он начал свою работу в феврале 2022 года. К нам приходят ребята, которые изучают русский язык в местных университетах, интересуются российской культурой. На сегодняшний момент численность клуба составляет уже более 200 человек. И это число постоянно растет.

Мы развиваем взаимодействие со студенческими активами египетских вузов, совершаем выезды в различные университеты. Для ребят это хорошая возможность оттачивать свои навыки владения русским языком. Актив клуба сам определяет темы мероприятий. С учетом роста числа участников клуба и их пожеланий с этого года мы перешли на еженедельные форматы встреч.

В данный момент мы также отвечаем за отбор местных ребят для обучения у нас в стране, проводим консультации с ними, ведем документальное сопровождение. В этом году было подано около 2 тысяч заявок на имеющуюся квоту обучения в 318 человек. Все признают здесь, что подготовка по инженерным специальностям и узкопрофильным медицинским направлениям в нашей стране одна из лучших в мире.

«Тот же самый молодежный клуб – сегодня это молодые ребята, завтра они вырастут. Мы как минимум стараемся посеять зерно любви к нашей стране» Фото: предоставлено Маратом Гатиным

– Как вы оцениваете работу Русского дома в Каире?

– Нашей работе здесь я бы поставил твердую четверку. Это касается и активности, и направлений. Работа, на самом деле, очень большая ведется. Деятельность Центра направлена на перспективу, а не на сиюминутный результат. Тот же самый молодежный клуб – сегодня это молодые ребята, завтра они вырастут. Мы как минимум стараемся посеять зерно любви к нашей стране. И кто знает, какое будущее их ждет. У нашей страны огромный опыт сотрудничества с Египтом в прошлом. Взрослое население еще помнит те далекие времена, когда СССР оказывал их стране неоценимую помощь во всех сферах жизни. Мы же хотим, чтобы молодежь и подрастающее поколение об этом также знали и помнили.

Российский центр науки и культуры в Каире (Русский дом в Каире) открылся в 1966 году. Центр особое внимание уделяет усилению российского культурно-гуманитарного присутствия в Египте. В Русском доме в Каире проводятся культурно-просветительские мероприятия (выставки российских и египетских художников, концерты, мастер-классы, международные конференции и форумы, семинары и так далее), фестивали, олимпиады, конкурсы с международным участием. При Русском доме в Каире работают Молодежный и Подростковый клубы, членами которых являются как египтяне, так и соотечественники.



Русский дом в Каире занимается продвижением российского образования в Египте, в том числе проводит работу по набору студентов в рамках квоты Правительства Российский Федерации.