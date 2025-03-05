Марат Гатин покинул пост главы Русского дома в Каире

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Марат Гатин в 2024 году

Фото: Русский дом в Каире

Марат Гатин оставил пост руководителя Русского дома в Каире. Об этом со ссылкой на страницу чиновника в одной из социальных сетей пишет издание «Миллиард.Татар».

«Завершилась моя командировка в Египте длиной в шесть лет. Первые три года работы в Александрии и последующие три в Каире (Русский дом в Каире) оставили в моей памяти неизгладимый след. Я признателен коллегам, с которыми я работал на протяжении всего этого времени, за поддержку, понимание и единение во всех наших начинаниях. Именно благодаря единому командному духу мы всегда были в авангарде и добивались успехов», – подчеркнул Гатин.

Экс-чиновник также пожелал «всему представительству Россотрудничества в Египте и в дальнейшем быть впереди планеты всей и постигать новые горизонты».

Марат Илшатович Гатин родился 25 сентября 1976 года в поселке (ныне городе) Арске Татарской АССР. В 2001-м окончил иститут «Буус Аль-Исламия» каирского университета «Аль-Азхар» по специальности «Арабский язык и основы ислама», а также Казанский государственный педагогический университет по специальности «Филология» (заочно).

Работал главным советником сектора стран Азии и Африки Департамента внешних связей Президента Республики Татарстан. С 2009-го – заведующий сектором стран Азии и Африки Департамента внешних связей Президента РТ. С декабря 2010-го – начальник Управления Президента РТ по взаимодействию с религиозными объединениями.

В марте 2018 года возглавил Российский центр науки и культуры в городе Александрия. В 2021-м перебрался в Каир, где возглавил такой же центр.

Российский центр науки и культуры в Каире, известный как Русский дом, был основан в 1966 году. Его цель – укрепление российского культурного и гуманитарного влияния в Египте.