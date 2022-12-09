Минниханов и Хуснуллин в Москве подвели итоги Года 1100-летия принятия ислама

фото: пресс-служба Президента РТ

В московском Доме союзов прошло завершающее мероприятие Года 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Президент Татарстана Рустам Минниханова и вице-премьер России, глава оргкомитета по подготовке праздничных мероприятий Марат Хуснуллин поприветствовали зрителей и высоких гостей.

«Я хочу поблагодарить отдельно Президента РФ Владимира Путина за то, что он официально учредил все мероприятия этого года на федеральном уровне. В этой работе были задействованы и наши партнеры из стран исламского мира», — сказал руководитель РТ.

Минниханов напомнил, что в Москве накануне прошел XVIII Международный мусульманский форум, в котором приняло участие более 40 стран.

«Я рад, что наш Год празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией завершается таким большим и важным событием», — почеркнул он.

Хуснуллин отметил, что столь высокий уровень проведения события подчеркивает особое внимание главы государства к единству, сохранению добрых традиций и дружественных отношений между гражданами РФ, исповедующими разные религии. Он также передал гостям поздравление от имени Владимира Путина.

«Многие годы рсосийские мусульмане наравне со своими православными братьями верно, преданно служили Отчизне, приумножая славу великих предков ратными и трудовыми подвигами. Сегодня, в период тяжелых испытаний, мусульмане России неизменно являют яркие примеры отваги, героизма и патриотизма», – зачитал вице-премьер РФ.

Он отметил, что все мероприятия, приуроченные к 1100-летию, прошедшие на территории Татарстана, были проведены на самом высоком уровне и поблагодарил Президента РТ и его команду. Политик выразил признательность и партнерам из стран исламского мира за глубокое понимание позиции России и поддержку, оказанную в условиях беспрецедентного западного давления.

«Сегодня, в День Героев Отечества, хочу напомнить, что мусульмане России показали приверженность своей стране и в ходе спецоперации на Украине проявили настоящий героизм и отвагу. Объединив наши усилия, мы все вместе преодолеем любые преграды», – подчеркнул Хуснуллин.