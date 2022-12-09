На подведение итогов Года 1100-летия принятия ислама собралось более тысячи человек

В Москве прошло мероприятие, завершающее празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. По этому поводу в московском Доме союзов собралось более тысячи человек. В мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин, который возглавлял оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий.

«Я хочу поблагодарить отдельно Президента РФ Владимира Путина за то, что он официально поддержал все мероприятия этого года на федеральном уровне. В этой работе были задействованы и наши партнеры из стран исламского мира», — заметил Президент РТ.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Руководитель республики напомнил, что в Москве накануне прошел XVIII Международный мусульманский форум, в котором приняли участие более 40 стран.

Хуснуллин отметил, что столь высокий уровень проведения события подчеркивает особое внимание, которое глава российского государства уделяет сохранению добрых традиций и дружественных отношений между гражданами РФ, исповедующими разные религии.

«Многие годы российские мусульмане наравне со своими православными братьями верно, преданно служили Отчизне, приумножая славу великих предков ратными и трудовыми подвигами. Сегодня, в период тяжелых испытаний, мусульмане России неизменно являют яркие примеры отваги, героизма и патриотизма», — передал слова Путина вице-премьер РФ.

Вместе Минниханов и Хуснуллин подвели итоги завершающегося года и наградили тех, кто внес наибольший вклад в празднование знаменательной для всех мусульман даты. Благодарственные письма от правительств России и Татарстана торжественно вручили председателю ДУМ РФ муфтию шейху Равилю Гайнутдину, главе ДУМ РТ, муфтию Татарстана Камилю Самигуллину, начальнику Департамента по взаимодействию с религиозными организациями при Президенте России Евгению Еремину и другим.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В колонном зале собралось множество представителей московской татарской интеллигенции, деятели искусства и культуры, депутаты Госдумы России и гости из Татарстана.

Среди пришедших были актер Марат Башаров, глава комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин, руководитель администрации главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Магомед Даудов, руководитель думской фракции партии «Единая Россия» Владимир Васильев, депутаты Госдумы Айдар Метшин, Айрат Фаррахов и Татьяна Ларионова, дочь классика татарской литературы и Героя Советского Союза Мусы Джалиля Чулпан Залилова, олимпийские чемпионки по фигурному катанию Камила Валиева и Алина Загитова, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

На торжестве также присутствовали и Герои России, в том числе участники специальной военной операции на Украине, удостоенные этого звания за исключительное мужество, проявленное в боевых действиях. Минутой молчания собравшиеся почтили память всех погибших военнослужащих РФ.

С яркими музыкальными и хореографическими номерами перед зрителями выступили Государственный ансамбль песни и танца РТ, группа «Нашиду ислам», Государственный камерный хор Татарстана, заслуженные артисты республики Ильнар Миранов и Эльмира Калимуллина, а также многие другие.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В Доме союзов к празднованию 1100-летия принятия ислама также открыли выставку. Свой стенд на ней представило и АО «Татмедиа».

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

По словам министра культуры РТ Ирады Аюповой, в экспозиции есть булгарские реликвии из личной коллекции президента Фонда имени Марджани, бизнесмена Рустама Сулейманова, которые планируется показать в Казани на выставке «Серебро за меха».