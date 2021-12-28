Марат Бариев: «Казань готова к ОИ, но получит ли право Россия – вопрос открытый»

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России и экс-министр спорта Татарстана Марат Бариев в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» оценил готовность Казани принять летние Олимпийские игры 2036 года. Сегодня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал столицу Татарстана в числе претендентов на проведение Олимпиады.

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«Казань давно готова к Играм, я это не первый раз говорю. Если брать Россию, то столица Татарстана наиболее подготовленный к этому город. Конечно, нельзя сказать о полной готовности спортивной инфраструктуры, но времени еще достаточно. Другое дело, дадут России право на Игры или нет, это еще вопрос открытый», – заявил Марат Бариев.

Также он оценил преимущества для Казани от проведения Олимпийских игр и прокомментировал возможные ограничения для жителей столицы Татарстана в связи с проведением крупных соревнований.

«Я с детства мечтаю, чтобы у нас прошли Олимпийские игры. А сейчас это может стать реальностью. А что касается ограничений и прочих проблем населению Казани, то я думаю, что казанцы получат от Игр куда больше позитивного. Это развитие инфраструктуры, инвестиции в город и республику и сам спортивный праздник. Это все с лихвой перекроет небольшие неудобства. Вспомните, перед Универсиадой и ЧМ по футболу тоже было много ворчливых, а потом все радовались. А Казань была признана самым гостеприимным городом официальными лицами, которые приезжали в столицу Татарстана», – уточнил Бариев.

Ранее ИА «Татар-информ» подготовило статью о шансах и готовности Казани принять летние Олимпийские игры 2036 года.