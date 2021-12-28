Казань готова провести летнюю Олимпиаду, но планировать отпуск на лето 2036 года еще рано

Идея проведения Олимпийских игр в Казани не нова. О готовности города говорили Президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин. Но сегодня возможность проведения Игр-2036 в Казани озвучил уже вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Насколько реалистичны эти планы – в материале ИА «Татар-информ».

Дмитрий Чернышенко: «У нас много городов, которые потенциально соответствуют уровню мировых олимпийских столиц, это и Москва, и Санкт-Петербург, и Казань»

Фото: tatarstan.ru

Среди фаворитов – Москва, Питер и Казань

Сразу оговоримся, что вице-премьер России назвал столицу Татарстана лишь в ряду прочих претендентов на Олимпийские игры. «Совершенно очевидно, что Россия будет продолжать бороться и за право принять у себя и Олимпийские игры тоже. У нас много городов, которые потенциально соответствуют уровню мировых олимпийских столиц, это и Москва, и Санкт-Петербург, и Казань», – заявил сегодня Чернышенко.

Такая постановка вопроса пока не делает Казань фаворитом в борьбе за летние Игры-2036. Возможно, Чернышенко из политических соображений не мог не назвать столицу Татарстана, учитывая более ранние высказывания первых лиц республики.

В сентябре 2021 года руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова, цитируя Рустама Минниханова, заявила о готовности Казани принять Олимпийские игры-2036. По ее словам, в Татарстане есть почти все необходимое. «Рустам Минниханов сказал, что с точки зрения инфраструктуры в Казани на сегодня есть всё, кроме велотрека, но это совершенно не проблема. Если будет такое решение от руководства страны, что Россия будет заявляться на Олимпийские игры, то Казань готова и может обеспечить их проведение на самом высоком уровне, как и было ранее», – заявила Галимова на брифинге для СМИ. А до этого сам Минниханов в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ» заявил о готовности принять Олимпиаду в Казани.

«Если будет такое решение от руководства страны, что Россия будет заявляться на Олимпийские игры, то Казань готова и может обеспечить их проведение на самом высоком уровне» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Что касается Олимпийских игр, я не вижу никаких проблем после проведения таких больших событий. Если такое решение будет принято руководством страны, мы всегда готовы», – говорил Минниханов.

Олимпийские игры России могут не доверить на фоне санкций

Очевидно, что все-таки Москва и Санкт-Петербург будут в числе главных фаворитов в битве за бюджеты проведения Игр в нашей стране. К тому же России пока никто Олимпийские игры не доверил. И тут надо понимать, что в условиях постоянных политизированных атак на российский спорт по линии допинга шансы нашей страны получить Игры изначально выглядят призрачно. Напомним, что прямо сейчас российский спорт находится под беспрецедентным давлением. В декабре 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права в течение четырех лет выступать под своим флагом на крупнейших международных соревнованиях (Олимпийские игры и чемпионаты мира). Кроме того, Россия должна была лишиться права принимать на своей территории крупные международные соревнования. Но по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) срок наказания России был уменьшен до двух лет.

Марат Бариев: «Казань давно готова к Играм, я это не первый раз говорю. Если брать Россию, то столица Татарстана наиболее подготовленный к этому город» Фото: © ИА «Татар-информ»

«Казань давно готова к Играм, я это не первый раз говорю. Если брать Россию, то столица Татарстана наиболее подготовленный к этому город. Конечно, нельзя сказать о полной готовности спортивной инфраструктуры, но времени еще достаточно. Другое дело, дадут России право на Игры или нет, это еще вопрос открытый», – заявил корреспонденту ИА «Татар-информ» экс-министр спорта Татарстана, бывший вице-президент Олимпийского комитета России Марат Бариев.

«Это развитие инфраструктуры, инвестиции в город и спортивный праздник»

Таким образом, казанцам явно рано планировать длительный отпуск на лето 2036 года. Как ради личного просмотра Игр, так и побега из столицы Татарстана на время неизбежных ограничений, связанных с их проведением. По Универсиаде, которая прошла в Казани в 2013 году, мы все эти проблемы проходили. Но объективно праздника они не испортили, и казанские трибуны были полны почти на всех соревнованиях.

«Я с детства мечтаю, чтобы у нас прошли Олимпийские игры. А сейчас это может стать реальностью. А что касается ограничений и прочих проблем населению Казани, то я думаю, что казанцы получат от Игр куда больше позитивного. Это развитие инфраструктуры, инвестиции в город и республику и сам спортивный праздник. Это все с лихвой перекроет небольшие неудобства. Вспомните, перед Универсиадой и ЧМ по футболу тоже было много ворчливых, а потом все радовались. А Казань была признана самым гостеприимным городом официальными лицами, которые приезжали в столицу Татарстана», – уточнил Бариев.

Помимо Универсиады Казань проводила ЧМ-2018 по футболу, Кубок Конфедераций-2017, чемпионат по водным видам спорта FINA в 2015 году Фото: © ИА «Татар-информ»

Готова ли Казань к столь ответственному ивенту, как летние Олимпийские игры? С некоторыми оговорками, очевидно, да. Помимо Универсиады, Казань проводила ЧМ-2018 по футболу, Кубок Конфедераций-2017, чемпионат по водным видам спорта FINA в 2015 году. Почти по всем олимпийским видам спорта в столице Татарстана есть необходимые арены. До 2036 года построить недостающие объекты не является недостижимой задачей. Также на высокий уровень к тому же футбольному мундиалю был выведен гостиничный бизнес и точки общественного питания, включая рестораны на любой вкус и кошелек. Об этом, в частности, сказал эксперт ИА «Татар-информ» – двукратный призер Олимпийских игр по водному поло, президент ватерпольного клуба «Синтез» Ирек Зиннуров.

«Олимпиада – это большая честь для города, которая отразится на туристическом потенциале»

«Если нам выпадет такой шанс – мы справимся! Казань и Татарстан обладают уникальным опытом проведения крупных международных соревнований, и не только Универсиады-2013, которая прошла на высочайшем уровне! Олимпиада для любого города – это шанс на качественный скачок в развитии», – сказал Зиннуров.

Он напомнил, что благодаря Олимпийским играм-2014 город Сочи получил мощнейший импульс развития. После Олимпийских игр здесь осталось отличное инфраструктурное наследие: 360 км дорог и мостов, более 200 км железных дорог, 700 км инженерных сетей, 24 тысячи номеров в отелях, и это не считая спортивных объектов мирового уровня.

«Олимпиада – это большая честь для города, которая, несомненно, положительно отразится на его туристическом потенциале» Фото: © ИА «Татар-информ»

«Про ограничения сейчас, наверное, думать рано. Вероятно, они будут, как и везде. В то же время это того стоит. Олимпиада – это большая честь для города, которая, несомненно, положительно отразится на его туристическом потенциале», – считает Зиннуров.

Действительно, проведение Олимпийских игр может дать поразительный импульс дальнейшему росту Казани и увеличить политический вес Татарстана, как на территории России, так и за ее пределами. Но пока говорить об этом рано, слишком много звезд должно сойтись, чтобы Олимпийские игры-2036 приехали в Казань.