Дмитрий Чернышенко назвал Казань в числе претендентов на ОИ-2036 в России

Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород могут принять Олимпийские игры-2036. Об этом сегодня заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Совершенно очевидно, что Россия будет продолжать бороться и за право принять у себя и Олимпийские игры тоже. У нас много городов, которые потенциально соответствуют уровню мировых олимпийских столиц, это и Москва, и Санкт-Петербург, и Казань», — цитирует Чернышенко «РИА-Новости».

Также он заявил, что не является субъективным в выборе конкретного города, поскольку являлся президентом Оргкомитета Олимпийских игр в Сочи. «Там заложена такая возможность. Конечно, я буду рад, если „Сириус“ тоже войдет в заявку на 36-е летние Игры. Все площадки универсальные, и мы понимаем, как можно было бы быстро составить план по дальнейшему развитию этой территории», — добавил он.