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Марат Ахметов проголосовал на выборах в Госсовет
Заместитель Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов вместе с супругой Миляушой Рашитовной приняли участие в голосовании на выборах депутатов республиканского парламента седьмого созыва. Они посетили избирательный участок № 55 по ул. Карла Маркса в Казани, чтобы отдать свой голос.
«Любые выборы — это очень ответственное событие. И чем выше гражданская активность нашего населения, избирателей, тем больше их причастность к судьбе родной республики, нашей большой страны», — отметил Марат Ахметов.
Он подчеркнул, что граждане, придя на выборы, голосуют за свое будущее. Сегодня, когда страна переживает по-настоящему судьбоносный период, это еще более важно, добавил Марат Ахметов.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва проходят сегодня, 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК Татарстана зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что свой голос отдали Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
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