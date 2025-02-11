Марат Ахметов предложил пересмотреть механизмы предоставления сельской ипотеки

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Усовершенствовать механизмы предоставления сельской ипотеки предложил заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Об этом депутат заявил на заседании парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«На дом, который ты решил купить в сельской местности, должна быть проектная документация, акт ввода, подрядчик, готовый продать этот продукт, правильно? А где ты найдешь такой дом? Механизмы предоставления вот таких льгот сельскому населению очень усложнены, они не позволяют именно в рядовом сельском населенном пункте приобрести такое жилье. Опять мы будем работать на райцентры и маленькие города», – заявил Ахметов.

Парламентарий убежден, что для привлечения и удержания специалистов в сельской местности необходимо строить на таких территориях больше жилья. По его мнению, строительства 5,6 тыс. кв. метров жилья для 73 семей по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году будет недостаточно.

«Это где-то 56 домов. Мы решаем задачу? Конечно, нет. Может быть, больший приоритет отдать строительству жилья, чем где-либо что-нибудь другое сделать? Желающим вернуться в сельские населенные пункты жилье можно было бы предоставить. И эта программа настолько ничтожная по разделу «Жилье», – подчеркнул Ахметов.

В этом году на мероприятия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Татарстане будут направлены 4,1 млрд рублей. На эти средства помимо ввода жилья планируется благоустроить 63 объекта в 27 районах, привести в нормативное состояние 50 километров автодорог к трем социальным объектам и семи объектам АПК.

Кроме того, будут построены школы в Кукморе, Мензелинске, Буинске и Агрызе, детский сад в Апастове, молодежный центр в Рыбной Слободе, сосудистый центр в Богатых Сабах. Запланированы также реконструкция Дома культуры в Мамадыше, капитальный ремонт лицея в селе Шемордан Сабинского района, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов.

«Продолжится работа по формированию долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий сельских агломераций до 2030 года. Опорный пункт – это населенный пункт, расположенный в границах городских агломераций, на базе которого осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивается развитие в сфере образования, медицины, культуры и так далее», – уточнил он.

В Татарстане утвержден перечень из 32 опорных пунктов. При этом Раис РТ Рустам Минниханов призвал создать программу развития для неопорных населенных пунктов.

В прошлом году на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» было выделено 5,3 млрд рублей. Эти средства позволили ввести 9,4 тыс. кв. метров жилья на селе для 128 семей, реализовать проект по компактной жилищной застройке, благоустроить 93 общественных пространства, привести в нормативное состояние 37 километров автодорог к восьми объектам соцкультбыта и трем объектам агропромышленного комплекса.