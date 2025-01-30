Минниханов призвал создать программу развития для неопорных населенных пунктов

Опорные населенные пункты забирают большое количество внимания, тогда как в тех поселениях, которые не входят в эту категорию, тоже живут люди, заслуживающие достойного отношения. Именно поэтому для последних надо создать соответствующую программу, предложил на пленарном заседании регионального дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Почти 40 млн людей в стране живут не в опорных населенных пунктах. Уровень жизни отличается в два раза. Если мы будем продолжать такой курс, то получим пустые агломерации. А там же живут такие же люди, они заслуживают такого же отношения. В Татарстане мы пытаемся это дело регулировать, но пока тоже далеко не ушли. Нужен баланс. Должна быть программа и для той категории. Как рекомендацию мы предлагаем включить это в резолюцию форума», – отметил он.

В список опорных населенных пунктов, как правило, не попадают сельские территории. В этой связи есть программа «Комплексное развитие села», которая в определенной мере решает обозначенную проблему, добавил Минниханов.

При этом ставить список задач по благоустройству должен глава каждого региона, уверен сенатор России, председатель Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сопредседатель ВАРМСУ Андрей Шевченко.

«Наша задача – обеспечить системный подход к благоустройству территорий. Причем стратегические задачи должен ставить глава региона, города, поселения. Да, есть программы, но по ним в основном подаются опорные населенные пункты, но ведь есть планы и у других. Здесь очень важно находить баланс. Решение должен принимать сам регион», – согласился с Миннихановым Шевченко.

Напомним, II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» проводится по поручению Президента РФ, организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Также Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Цель нацпроекта – комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава.