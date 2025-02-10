В селах Татарстана планируется построить 57 жилых домов для детей-сирот

В сельских районах Татарстана планируется построить 57 восьмиквартирных жилых домов для детей-сирот. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при Раисе РТ Булат Гилманов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Есть масштабная программа обеспечения жильем детей-сирот. Это хорошая ниша, чтобы привлечь кадры в сельскую местность. На сегодня более 3 тыс. детей-сирот не обеспечены жильем. Однако мы со своей стороны жилье построим, но рабочих мест на селе нет», – сказал он.

Гилманов добавил, что платежеспособность в сельской местности очень низкая. «Если работа есть, то она низкооплачиваемая, либо ее вообще нет», – констатировал он.

По словам заместителя исполнительного директора Госжилфонда, в Мензелинске не получается построить 27-квартирный жилой дом, хотя проект имеется. Сельчане не готовы покупать в нем квартиры по цене 70 тыс. рублей за квадратный метр, заметил он.

«Вроде продукт есть, но не работает, потому что строительство на селе получается дорогим и невостребованным. Желающие строить есть, деньги есть, но покупателей в селах нет», – подчеркнул Гилманов.

По его мнению, необходимо рассмотреть различные варианты предоставления жилья жителям сельской местности. «Может быть, субсидировать с первоначальным взносом. Или жилье должно предоставляться бесплатно после десяти лет отработки на селе. Гражданин бы выкупал его за 1–10%. Возможно, какую-то республиканскую программу нужно принять, чтобы привлечь кадры. Дешевле построить не получится», – заключил заместитель исполнительного директора Госжилфонда.