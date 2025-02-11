Марат Ахметов о производстве мяса в РТ: «Нам надо захватить этот рынок»

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Увеличить производство мяса в Татарстане призвал заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов. Об этом депутат заявил на заседании парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«У нас потенциал производства мяса – 1 млн тонн. А мы от этого миллиона примерно половину производим. Нам надо этот рынок захватить себе. Почти 3,5 млн гектаров пашни в Татарстане позволяют производить 2,5 млн тонн молока и миллион тонн мяса. Вот эти направления нужно рассмотреть в плане развития», – сказал он.

Ахметов привел в пример Курскую и Белгородскую области. По его словам, эти приграничные территории «очень насыщенные по производству мяса свиней и птицы». «Но у них там целый букет проблем, какая причина – вы знаете (боевые действия, развернувшиеся в этих регионах после начала специальной военной операции – прим. Т-и). Нам очень важно взять инициативу на себя», – подчеркнул депутат.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов одобрил создание нового производства мясных полуфабрикатов в Набережных Челнах.