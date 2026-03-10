Мантуров: Венера станет первой планетой, которую начнет осваивать Россия

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первой планетой, которую Россия начнет осваивать после Луны, естественного спутника Земли, станет Венера. Такое предположение высказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью журналу «Разведчик».

«<...> нашей стране еще в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера. Поэтому сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении», – отметил первый заместитель Председателя Правительства России.

Дальнейшие действия, уточнил Мантуров, будут зависеть от того, насколько успешно удастся выполнить поставленные задачи.

По словам первого вице-премьера, на данный момент Россия вместе с партнерами решает вопросы энергообеспечения научной лунной станции. Для этого на поверхность Луны необходимо будет доставить отечественную атомную энергетическую установку малой мощности, которая станет для станции основным источником электричества.

«Эти технологии, как я уже сказал, в последующем можно будет использовать для освоения дальнего космоса», –выразил уверенность Мантуров.

Еще в прошлом, 2025 году стало известно, что создание и запуск автоматической межпланетной станции «Венера-Д» («Венера Долгоживущая») включены в национальный проект «Космос». До этого отмечалось, что запуска миссии вряд ли стоит ожидать раньше 2034 или 2035 года.

В интервью тому же журналу «Разведчик» руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что Международную космическую станцию начнут постепенно сводить с орбиты в 2028 году, а затопить ее предполагается в 2030-м. Запуск первого модуля Российской орбитальной станции также намечен на 2028 год.