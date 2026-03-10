Глава Роскосмоса: МКС начнут сводить с орбиты в 2028 году

Международную космическую станцию (МКС) начнут постепенно сводить с орбиты в 2028 году, затопить ее предполагается в 2030-м. Об этом рассказал руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в интервью журналу «Разведчик».

«Прежде всего работаем (с американцами – прим. Т-и) по проекту МКС, предстоят еще несколько лет ее совместной эксплуатации. В 2028 году приступим к постепенному сведению станции с орбиты с последующим затоплением, которое намечено на 2030 год», – отметил Баканов.

Кроме того, глава госкорпорации сообщил, что запуск первого модуля Российской орбитальной станции (РОС) с космодрома Байконур на орбиту в 51,6 градуса также намечен на 2028 год. Позднее оттуда же планируется запустить универсальный узловой и шлюзовой модули.

Отдельно Баканов остановился на выборе для РОС орбиты с именно таким наклонением. По его словам, отброшенный вариант с наклонением 96,8 градуса позволял бы зондировать акваторию Северного морского пути и прилегающие районы Арктики. Но с этим по его словам, будет способна справиться и создаваемая в рамках национального проекта «Космос» спутниковая группировка, состоящая из куда более дешевых аппаратов.

Помимо этого, использование орбиты с наклонением 51,6 градуса, где сейчас летает МКС и которую использует большинство стран, обладающих пилотируемой космонавтикой, обеспечит новой орбитальной станции «больше возможностей для реализации совместных международных проектов».