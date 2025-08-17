Миссия «Венера-Д» включена в нацпроект по космосу

Создание и запуск автоматической межпланетной станции «Венера-Д» («Венера Долгоживущая») вошли в национальный проект по освоению космоса. Об этом рассказал заведующий отделом физики планет Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев, передает ТАСС.

«Деньги уже выделены. «Венера-Д» вписана в нацпроект «Космос» – этот вопрос решен уже на уровне правительства», – сообщил ученый к 55-й годовщине запуска «Венеры-7», которая стала первым космическим аппаратом, мягко приземлившимся на второй планете от Солнца.

Эскизное проектирование должно начаться одновременно с реализацией нацпроекта – в январе 2026 года. За два года предполагается сделать эскизный проект. Пока что исследователи обсуждают с коллегами из НПО имени Лавочкина организацию процесса для максимально эффективной организации работы, отметил Кораблев.

При этом член-корреспондент РАН пояснил, что дату запуска станции уточнят после завершения эскизного проекта. «Но точно в пределах текущего периода планирования, не позднее 2036 года. А то уж очень давно мы с Венерой «попрощались», – подчеркнул он.

Идея миссии была выдвинута в 2012 году, работа над проектом началась в 2013-м, но затем несколько раз прерывалась. До 2022-го рассматривалось участие в организации миссии NASA. Планируется, что станция будет состоять из посадочного модуля, аэростатного зонда и орбитального аппарата.

В случае удачной реализации «Венера-Д» станет первым с 1984 года венерианским зондом, запущенным Россией / Советским Союзом (в том году были запущены аппараты «Вега-1» и «Вега-2»). Весной этого года научный руководитель ИКИ академик Лев Зеленый отмечал, что запуска миссии вряд ли стоит ожидать раньше 2034 или 2035 года.

Национальный проект «Развитие космической деятельности Российской Федерации» был утвержден Президентом РФ Владимиром Путиным в начале июня. В его рамках предполагается запустить 1118 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. До 2036 года на реализацию нацпроекта должно быть выделено около 4,4 трлн рублей бюджетных средств, в том числе 1,7 трлн – в ближайшие шесть лет.