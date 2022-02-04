Мантуров: Ту-160М передадут Минобороны до конца первого полугодия

Новый стратегический бомбардировщик Ту-160М передадут военным для проведения испытаний до конца первого полугодия, сообщил сегодня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров журналистам в казанском Кремле.

Министр отметил, что решение Президента России Владимира Путина по возобновлению производства Ту-160 в новом облике было абсолютно своевременным. Мантуров подчеркнул, что при участии Президента РТ эта задача была решена в максимально короткие сроки. «Изначально контрактом предполагалась поставка в конце 2023 года, а мы уже до конца второго квартала передадим машину Министерству обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение», — сказал Мантуров.

Он поделился, что вместе с Рустамом Миннихановым побывал внутри кабины бомбардировщика. Вспомнил, какой облик был у машины еще в советское время и подчеркнул: «Разница разительная».

«Создана полностью цифровая система управления, навигации и система управления вооружением и авиационными средствами поражения», — перечислил Мантуров.

Министр особо отметил условия, созданные для экипажа, в том числе бытовые, появились места для отдыха. Это стало очень актуальным, ведь дальность полета самолета увеличилась на 1 тыс. километров.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», министр промышленности и торговли России Денис Мантуров находится в Казани с рабочим визитом. Денис Мантуров и Президент РТ Рустам Минниханов сегодня посетили Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев». Они осмотрели вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М. Свой первый полет самолет совершил 12 января.